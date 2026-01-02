

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام کمیته‌های مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در هفته پنجم بیست و یکمین دوره لیگ برتر بانوان که جمعه ۱۲ دی ماه برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

جمعه، ۱۲ دی، ساعت ۱۱:۳۰

* نامی نو اصفهان – کسری گرمدره البرز

داوران: نجمه خجسته و ندا علیزاده (کرمان)

نماینده فدراسیون: خدیجه موسوی (گچساران)

ناظر داوری: لیلا شفایی (تهران)

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – آذرخش هرمزگان

داوران: انسیه رنجبر و پرستو عالی منش (فارس)

نماینده فدراسیون: صبیحه دستجردی (البرز)

ناظر داوری: مریم جمادی (فارس)

* نفت و گاز گچساران – سنگ آهن بافق

داوران:مرضیه قفلی ومژگان حسن زاده (قزوین)

نماینده فدراسیون: شیدا ذوفن (اصفهان)

ناظرداوری: صفورا خادم القران (اصفهان)

جمعه ۱۲ دی، ساعت ۱۲:۳۰

* استقلال تهران – زاگرس جنوبی کازرون

داوران:المیرا نصر و راحله شهبازی (اصفهان)

نماینده فدراسیون: منیره نامجو (مازندران)

ناظر داوری: فاطمه ریاحی (مازندران)