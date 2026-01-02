پخش زنده
امروز: -
اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته پنجم لیگ برتر هندبال بانوان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام کمیتههای مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در هفته پنجم بیست و یکمین دوره لیگ برتر بانوان که جمعه ۱۲ دی ماه برگزار میشود، به شرح زیر است:
جمعه، ۱۲ دی، ساعت ۱۱:۳۰
* نامی نو اصفهان – کسری گرمدره البرز
داوران: نجمه خجسته و ندا علیزاده (کرمان)
نماینده فدراسیون: خدیجه موسوی (گچساران)
ناظر داوری: لیلا شفایی (تهران)
* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – آذرخش هرمزگان
داوران: انسیه رنجبر و پرستو عالی منش (فارس)
نماینده فدراسیون: صبیحه دستجردی (البرز)
ناظر داوری: مریم جمادی (فارس)
* نفت و گاز گچساران – سنگ آهن بافق
داوران:مرضیه قفلی ومژگان حسن زاده (قزوین)
نماینده فدراسیون: شیدا ذوفن (اصفهان)
ناظرداوری: صفورا خادم القران (اصفهان)
جمعه ۱۲ دی، ساعت ۱۲:۳۰
* استقلال تهران – زاگرس جنوبی کازرون
داوران:المیرا نصر و راحله شهبازی (اصفهان)
نماینده فدراسیون: منیره نامجو (مازندران)
ناظر داوری: فاطمه ریاحی (مازندران)