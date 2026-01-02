آیت‌الله شبیری زنجانی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در رسانه ملی،گفت: من وظیفه دارم برای موفقیت مسئولان نظام اسلامی دعا کنم؛ چراکه کشور ما تنها کشور شیعی در جهان است که به‌صورت رسمی معارف قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام را منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید در دیدار رئیس سازمان صداوسیما با تأکید بر اهمیت رسالت نشر معارف اهل بیت گفت: باید برای همه کسانی که در این مسیر خدمت می‌کنند، دعا کرد. این امر را برای خود وظیفه می‌دانم.

پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی نیز در این دیدار گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های سازمان صداوسیما ارائه داد و به تشریح تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر ارتقای محتوای برنامه‌ها، توجه به سبک زندگی اسلامی و جاری‌سازی منویات و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در تولیدات رسانه‌ای پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه ویژه رسانه ملی در ترویج معارف دینی، بر اهتمام صداوسیما به ایفای نقش مسئولانه در پاسداشت هویت اسلامی ـ ایرانی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های فرهنگی و معرفتی جامعه تأکید کرد.