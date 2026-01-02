به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال مردان کشورمان که برای برگزاری اردوی آماده سازی خود راهی کشور بحرین شده بود، در دو دیدار دوستانه برابر تیم ملی این کشور به میدان رفت.

ملی پوشان هندبال در نخستین دیدار تدارکاتی خود، روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه، با نتیجه ۳۱ بر ۲۴ بازی را به تیم ملی بحرین واگذار کردند. شاگردان رافائل کاستیو در دومین بازی دوستانه که پنج شنبه ۱۱ دی برگزار شد، نمایش نزدیک‌تری ارائه کردند، اما این دیدار نیز در نهایت با برتری ۲۵ بر ۲۴ تیم میزبان به پایان رسید.

هندبالیست‌های ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کنند.

ملی‌پوشان هندبال ایران پس از بازگشت به میهن در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود را ابتدا در ایران و سپس در اسپانیا پیگیری خواهند کرد.

بیست‌ودومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۶ دی‌ماه تا ۹ بهمن‌ماه سال جاری به میزبانی کشور کویت برگزار می‌شود و چهار تیم برتر این رقابت‌ها، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ به میزبانی آلمان را کسب خواهند کرد.