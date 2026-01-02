بسته مرد میدن این هفته شهیدی از دیار شهرستان گرمه را معرفی کرده که در جنگ تحمیلی همراه پدر و برادر خودش به میدان جنگ رفته تا از وطن دفاع کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ شهید محمد هادی درویشی از دیار گرمه که در جنگ تحمیلی همراه پدر و برادر به میدان رفته بود تا در یک سنگر از حریم وطن دفاع کنند.

شهید محمد هادی درویشی که برگزیده شد برای شهادت و در سال ۱۳۶۵ در حالی که فقط بیست سال سن داشت و چند ماه قبل از به دنیا آمدن تنها دخترش دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.