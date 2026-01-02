پخش زنده
امروز: -
هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران با برتری تیمهای کاسپین، قهوه باتسام مشهد، استقلال تهران و آکادمی سحر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدارهای هفته سیزدهم (چهارم مرحله برگشت) رقابتهای بسکتبال لیگ برتر بانوان باشگاههای ایران سه شنبه ۹ دی در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار شد.
نتایج دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:
آکادمی نیکا ۵۶ - کاسپین تهران ۶۲
ستاد ملی گاز ۵۳ - قهوه باتسام مشهد ۷۲
استقلال تهران ۷۱ - پالایش نفت آبادان ۶۳
فرآورشریف سبز ۲۲ - آکادمی سحر ۵۲