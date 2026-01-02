­نتایج هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان

هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران با برتری تیم‌های کاسپین، قهوه باتسام مشهد، استقلال تهران و آکادمی سحر به پایان رسید.