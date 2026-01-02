پخش زنده
دور رفت لیگ تنیس روی میز زنان با برتری تیم تهرانسر در ورزشگاه شهدای عضدی تهران پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در لیگ برتر تنیس روی میز بانوان ایران ۵۴ ورزشکار در غالب ۷ تیم با هم رقابت میکنند. این مسابقات در ۴ مرحله در حال پیگیریست.
در بازی پایانی دور رفت مسابقات دو تیم تهرانسر و دانشگاه آزاد اسلامی رو در روی هم قرار گرفتند که این دیدار با برتری ۳ به ۲ نفت به پایان رسید.
نتیجه دیدار دو تیم به شرح زیر است:
نفت تهرانسر ۳
دانشگاه تهران ۲
دونفره:
عفت رنجبر / صبا سراجی ۳
مبینا اصلانی / الینا ابراهیمی ۱
انفرادی:
یکتا لرکیان ۱
الینا ابراهیمی ۳
صبا سراجی ۲
مبینا اصلانی ۳
الینا منصف ۳
هستی فرتوک نژاد ۰
عفت رنجبر ۳
شایسته باقری فرد ۰
منیجه ابری و پوران رحیمی سرداور لیگ هستند.