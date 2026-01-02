به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در لیگ برتر تنیس روی میز بانوان ایران ۵۴ ورزشکار در غالب ۷ تیم با هم رقابت می‌کنند. این مسابقات در ۴ مرحله در حال پیگیریست.

در بازی پایانی دور رفت مسابقات دو تیم تهرانسر و دانشگاه آزاد اسلامی رو در روی هم قرار گرفتند که این دیدار با برتری ۳ به ۲ نفت به پایان رسید.

نتیجه دیدار دو تیم به شرح زیر است:

نفت تهرانسر ۳

دانشگاه تهران ۲

دونفره:

عفت رنجبر / صبا سراجی ۳

مبینا اصلانی / الینا ابراهیمی ۱

انفرادی:

یکتا لرکیان ۱

الینا ابراهیمی ۳

صبا سراجی ۲

مبینا اصلانی ۳

الینا منصف ۳

هستی فرتوک نژاد ۰

عفت رنجبر ۳

شایسته باقری فرد ۰

منیجه ابری و پوران رحیمی سرداور لیگ هستند.