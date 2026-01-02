پخش زنده
امروز: -
قائممقام وزیر کشور به کرمان بهمنظور بررسی روند خدمترسانی به زائران سالگرد شهید سلیمانی وارد کرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون امنیتی و انتظامی و قائممقام وزیر کشور با هدف بررسی روند خدمترسانی به زائران سالگرد شهید سلیمانی وارد کرمان شد.
علیاکبر پورجمشیدیان، شامگاه پنجشنبه ۱۱ دیماه با استقبال رسمی استاندار کرمان وارد فرودگاه بینالمللی آیتالله هاشمی رفسنجانی کرمان شد.
هدف از این سفر، بررسی روند خدمترسانی به زائران ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ارزیابی تمهیدات امنیتی، انتظامی و خدماتی پیشبینیشده برای این مراسم عنوان شده است.
پورجمشیدیان در نخستین برنامه شامگاه پنجشنبه، از محل اسکان زائران در دانشگاه پیامنور بازدید و در ادامه با حضور در درمانگاه سیار مستقر در این محل، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات درمانی به زائران قرار گرفت.
وی همچنین با حضور در گلزار شهدای کرمان، از اتاق وضعیت و محل برگزاری جلسات مدیریت بحران واقع در این مجموعه بازدید و آخرین اقدامات و هماهنگیهای انجامشده برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم سالگرد را مورد بررسی قرار داد