رئیس دادگستری شهرستان جیرفت از برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با هرگونه تخلف انتخاباتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سلمان اعظمی در دیدار هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان جیرفت با مسئولان قضایی،افزود: دادگستری جیرفت با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی، در کنار سایر نهادهای مسئول، از فرآیند برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و شفاف حمایت میکند و هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون، در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی حفظ امنیت، آرامش و اعتماد عمومی را اولویت اصلی دستگاه قضایی در ایام انتخابات دانست و بیان کرد: نامزدها و حامیان آنان موظفاند با رعایت قانون و اخلاق انتخاباتی، از هرگونه رفتار تنشزا، تحریکآمیز و خلاف مقررات خودداری کنند.
رئیس دادگستری جیرفت با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: افرادی که به عنوان اعضای شورا انتخاب میشوند باید دارای تقوا، تعهد، تجربه و سلامت اخلاقی باشند، چرا که شوراها نمایندگان مستقیم مردم هستند و باید تمام توان خود را صرف عمران، آبادانی و حل مشکلات شهری کرده و از ورود به حاشیهها پرهیز کنند.
اعظمی با تأکید بر نقش هیئتهای نظارت در تضمین سلامت انتخابات خاطرنشان کرد: دقت در بررسی صلاحیت داوطلبان و نظارت مستمر بر فرآیند انتخابات، نقش تعیینکنندهای در اعتماد عمومی و کارآمدی نهاد شوراها دارد.
وی در پایان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی گفت: شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان جیرفت با اجرای برنامههای آموزشی، توجیهی و فرهنگی، در تلاش است تا بستر برگزاری انتخاباتی قانونمند، آرام و سالم را در سطح شهرستان فراهم کند.