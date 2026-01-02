وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: تولید محتوای فاخر و جذاب، در قالب رسانه‌های سنتی و نوین، نقشی محوری در معرفی و تثبیت جایگاه فرهنگی و تاریخی ظرقیت های استانها خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید رضا صالحی امیری در نشست شورای اداری شهرستان طبس گفت: با آغاز فعالیت تیم تولید محتوا، برنامه‌ریزی دقیقی برای خلق محتوای جذاب و متنوع در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته است. این محتوا نه تنها ظرفیت‌های استان خراسان جنوبی را معرفی می‌کند، بلکه انتقال پیام و تجربه فرهنگی ایران را به جهان امکان پذیر می‌سازد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود : ارتقای شناخت جهانی از میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران، هم تقویت‌کننده گردشگری و اقتصاد فرهنگی خواهد بود و هم در تثبیت جایگاه تمدنی و فرهنگی ایران در سطح بین‌المللی نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت شناسایی و معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر استان خراسان جنوبی در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از آغاز برنامه‌ای جامع برای تولید محتوای استراتژیک و فاخر خبر داد تا جایگاه فرهنگی و تاریخی این منطقه در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا یابد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به شهرستان طبس گفت : این استان دارای ظرفیت‌هایی بی‌نظیر است و شایسته است با ارتقای آگاهی جامعه، شناخت عمومی از این ارزش‌ها افزایش یابد. برای تحقق این هدف، کشور‌های هدف خود را با دقت تعریف کرده‌ایم؛ آسیای میانه، جهان اسلام، هند، چین و روسیه به‌عنوان اولویت‌های اصلی مدنظر قرار دارند.

صالحی امیری با حضور میدانی در شهرستان طبس، از پروژه‌ها و ظرفیت‌های شاخص تاریخی، مذهبی و فرهنگی این شهر بازدید کرد و در بازدید از بازار سنتی در حال احداث طبس افزود: این پروژه بخشی از سیاست بازآفرینی فضا‌های تاریخی ـ اقتصادی و احیای کارکرد‌های اصیل بازار در زیست‌بوم شهری ایران است؛ سیاستی که با هدف تقویت اقتصاد محلی، حمایت از معیشت‌های بومی و بازتولید هویت تاریخی شهر‌ها دنبال می‌شود.

وی سپس با حضور در آستان مقدس امام‌زاده حسین‌بن‌موسی‌الکاظم (ع)، ضمن زیارت این مکان متبرک، بر نقش بنیادین بقاع متبرکه در تقویت سرمایه اجتماعی، تعمیق هویت دینی ـ فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری زیارتی تاکید کرد و این ظرفیت‌ها را از ارکان مغفول، اما راهبردی توسعه فرهنگی مناطق دانست.

وی همچنین با حضور بر مزار شهدای والامقام شهرستان طبس، با نثار گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و امنیت، ثبات و استمرار هویت ملی و فرهنگی ایران اسلامی را مرهون ایثار و فداکاری آنان عنوان کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی از باغ تاریخی گلشن طبس نیز بازدید کرد و این مجموعه را نمونه‌ای ممتاز از دانش بومی ایرانی در سازگاری با اقلیم کویری، تلفیق معماری و طبیعت دانست؛ ظرفیتی کم‌نظیر که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه گردشگری فرهنگی ایران در سطح ملی و فراملی ایفا کند.