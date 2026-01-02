محمد علی طالبی در دیداررئیس نوسازی مدارس کشور گفت:هدف استان، جلب مشارکت همه فعالان اقتصادی در نهضت مدرسه‌سازی و نهادینه‌سازی این اقدام به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی فراگیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،وی افزود:نهضت مدرسه‌سازی، محور مشتر‌ک ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی استان خواهد بود

استاندار کرمان گفت: مشارکت در نهضت مدرسه‌سازی به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی مشترک برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی، از جمله برنامه‌های محوری استان در راستای جبران این عقب‌ماندگی‌هاست

دکتر محمدعلی طالبی در دیدار رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشورتاکید کرد:کرمان پیشتاز کشور در استفاده از فرصت مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه مدرسه‌سازی است.

استاندار افزود:کمبودها و کسری‌های حوزه آموزش و پرورش استان بیانگر این است که در گذشته کشور سهم خود را نسبت به کرمان نپرداخته و بخشی هم به خاطر اینکه پیگیری‌ها و مطالبه ملی برای توجه به مسائل آموزش و پرورش کرمان‌ اولویت نبوده است.

طالبی اشاره کرد:بخش زیادی از بی‌عدالتی‌ها و عدم توسعه در برخی مناطق استان محصول بی‌توجهی‌های گذشته‌‌ها به حوزه آموزش و پرورش و مسائل تربیتی بوده و از این رو شرمنده و مدیون مردم هستیم