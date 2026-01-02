آزادی دو زندانی جرائم غیرعمد به همت پزشک نیکوکار سبزواری

آزادی دو زندانی جرائم غیرعمد به همت پزشک نیکوکار سبزواری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس زندان سبزوار گفت: دکتر مخلصی با حضور در دفتر ریاست زندان، ضمن بررسی پرونده‌های زندانیان معسر مالی، با واریز کردن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، در آزادی این دو زندانی مشارکت کرد.

امیر پاسبان افزود: این پزشک نیکوکار هدف از اقدام خود را خشنودی خداوند و مشارکت در امور خیریه به ویژه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مالی و شاد کردن خانواده آنان عنوان کرده است.