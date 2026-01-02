به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این داروخانه در بخش گلزار با جمعیت بالغ برده هزارنفر نفر راه اندازی شده و برای راه اندازی آن ، بخش خصوصی حدودیک ملیاردوپونصدملیون تومان هزینه کرده است ...

بخش گلزار در فاصله هفتاد کیلومتری مرکز کرمان واقع شده و تا بردسیر هم ۶۰کیلومترفاصله دارد .

با راه اندازی این داروخانه ، مردم برای تامین داروی مورد نیاز خود از سفر به کرمان و بردسیر بی نیاز شدند



