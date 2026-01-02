پخش زنده
امروز: -
این داروخانه به جمعیت 10 هزار نفری بخش گلزار از توابع شهرستان بردسیر خدمت رسانی می کندو برای راه اندازی ان یک میلیارد تومان هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این داروخانه در بخش گلزار با جمعیت بالغ برده هزارنفر نفر راه اندازی شده و برای راه اندازی آن ، بخش خصوصی حدودیک ملیاردوپونصدملیون تومان هزینه کرده است ...
بخش گلزار در فاصله هفتاد کیلومتری مرکز کرمان واقع شده و تا بردسیر هم ۶۰کیلومترفاصله دارد .
با راه اندازی این داروخانه ، مردم برای تامین داروی مورد نیاز خود از سفر به کرمان و بردسیر بی نیاز شدند