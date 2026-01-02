فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام کنترل جاده، یک دستگاه کامیون را توقیف کردند.

سرهنگ رسول ایزدپناه افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو مقادیری کالای فاقد مجوز شامل ۶۰۰ عدد مکمل بنزین، ۱۱۶ عدد دوربین هوشمند، ۳۰ عدد لاستیک موتورسیکلت و تعدادی کالای متفرقه دیگر اعم از اسکوتر و تسمه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را هفت میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.