آغاز برگزاری مانور «مقاوم در سایه خورشید» در مشهد
مانور ترکیبی «مقاوم در سایه خورشید» با حضور ۸۰ دستگاه اجرایی و امدادی خراسان رضوی، صبح امروز، جمعه در اراضی کوهشار مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی از مردم خواست نگران صداهای ناشی از این مانور نباشند و افزود: این مانور با محوریت شبیهسازی وقوع زلزله در اراضی کوهشار مشهد و با هدف سنجش تابآوری دستگاههای اجرایی و بحرانمدار، برگزار میشود.
مسعود یاوری اظهار کرد: اجرای مانور در مشهد و در شرایط ترافیکی معمول انجام میشود و حدود هزار و ۵۰۰ نفر با استفاده از هزار دستگاه خودرو و ماشینآلات عملیاتی در این برنامه حضور دارند.
او با اشاره به حضور تشکلهای مردمی در این رزمایش اظهار کرد: برای نخستین بار در کنار دستگاههای بحرانمدار، تشکلهای مردمی نیز در این مانور در کنار سایر دستگاه های اجرایی هستند.
یاوری ادامه داد: ارتباط تلفن همراه در محدوده مانور قطع است و پذیرایی برای شرکتکنندگان انجام نمیشود، بنابراین دستگاهها با جیره خشک خود در مانور حاضر شدهاند.
وی افزود: همچنین تجهیزات هر دستگاه مستقل به محل آورده و تأمین برق چادرهای فرماندهی از طریق ژنراتور برق اضطراری همان دستگاه انجام شده است تا شرایط واقعی قطع برق در بحران، تمرین شود.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: وقوع انفجار ناشی از شبیهسازی انفجار خط لوله انرژی، وقوع سیلاب، برپایی بیمارستان صحرایی، امدادرسانی در کوهستان، انفجار و آتشسوزی در ساختمان و نشت مواد خطرناک شیمیایی از دیگر بخشهای رزمایش مدیریت بحران است.
شب گذشته نیز سردار ساجدی نیا، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران به مشهد سفر کرد تا در این مانور شرکت کند.
مراحل آماده سازی برای برگزاری مانور ترکیبی «مقاوم در سایه خورشید» در این ویدئو مشاهده می شود.