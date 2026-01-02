به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،کاروان خودرویی ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس با شعار «قهرمان من» که از مشهد مقدس حرکت کرده بود به جیرفت رسید و در بدو ورود جهت ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و پیمان با آرمان های شهدا وارد گلزار شهدای این شهر شد.

سید حسن ذاکره گفت: کاروان «قهرمان من» با هدف ترویج مکتب حاج قاسم به عنوان مکتبی درس‌آموز و مدرسه‌ساز برای نسل آینده، تبلیغ حجاب فاطمی و محکومیت استکبار جهانی و صهیونیسم شکل گرفته است تا نشان دهد جبهه مقاومت چه در ایران و چه در سراسر جهان همچنان زنده و پویا است.

سید حسن ذاکره در آیین حضور کاروان «قهرمان من» در گلزار شهدای جیرفت، گفت: در آستانه ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانش، برای پنجمین سال متوالی کاروان رالی خودرویی خانوادگی «قهرمان من» از مشهد مقدس حرکت کرده و با طی مسافت ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر، شهر به شهر و استان به استان، خود را به کرمان رسانده است تا در مراسم سالگرد این شهید والامقام حضور یابد و مزار ایشان را زیارت کند.

مدیر هیئت رزمندگان اسلام خراسان رضوی افزود: این کاروان با حضور ۱۸۰ نفر از خانواده‌های معظم ایثارگران و در قالب ۶۰ دستگاه خودروی شخصی از مشهد مقدس راهی شده است تا بار دیگر عهد و پیمان خود را با خون شهدا، به‌ویژه حاج قاسم سلیمانی، تجدید کند