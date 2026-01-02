پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان صبح امروز با حضور در جمع مردم شهید پرور راور در مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهید سلیمانی این شهرستان شرکت کرد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،حجت الاسلام والمسلیمن علیدادی سلیمانی بدو ورود به شهرستان،در مزار شهدا این شهرستان حضور بعمل رسانید .
همچنین بازدید از ظرفیت های شهرستان راور ، مجتمع فولاد راور ،مجتمع خدمات دهی بین راهی راور از دیگر برنامه های نماینده ولی فقیه در سفر به راور بود.
دیدار با روحانیون ، ائمه جماعات ، اساتید و طلاب شهرستان از دیگر برنامه های این سفر بود .
نماینده ولی فقیه در استان در جمع مردم راور با اشاره به مکتب شهید سلیمانی بعنوان یک مکتب انسان ساز گفت : مسیر مکتب سلیمانی همان مسیر امتداد ولایت است و امروز انقلابی بودن الگو کامل آن شهید سلیمانیست .