سرپرست اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شیراز از اجرای نخستین فم تور‌های تخصصی گردشگری خبر داد و گفت: با هدف آشناسازی علاقه‌مندان به جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و فرهنگی تور‌های تخصصی در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبگزاری صدا سیما ، هاجر عسکری در حاشیه اجرای نخستین فم تور گردشگری با محوریت معرفی مجموعه زندیه در شیراز گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تور‌های تخصصی گردشگری در شیراز به صورت هفتگی و برای گروه‌های هدف اجرامی‌شود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شیراز افزود: نخستین تور با حضور بیش از ۲۰ نفر از پزشکان متخصص شیرازی با هدف معرفی مجموعه آثار محور زندیه برگزار شد.

عسکری استقبال شرکت کنندگان از اجرای این تور تخصصی را مثبت ارزیابی کرد و گفت :شرکت کنندگان در این تور به صورت تخصصی با آثار دوره زندیه، چون عمارت دیوانخانه، ارگ کریمخانی، حمام وکیل و موزه پارس همچنین تجارتخانه پارسیان آشنا شدند.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در این تور‌های تخصصی از انواع مشاغل در نظر گرفته می‌شوند، گفت: از اهداف اجرای این تور‌ها در شیراز ، آشناسازی علاقه‌مندان در رشته‌های مختلف کاری و تحصیلی است که به طوری در نخستین اجرای تور برخی از پزشکان متخصص شیرازی حضور داشتند.

مجموعه آثار دوره زندیه شیراز شامل مسجد، آب انبار و حمام وکیل، دیوانخانه، ارگ کریمخانی، بازار و کاروانسرا‌ها و همچنین سرای مشیر است.