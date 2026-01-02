پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، در پیامی شهادت مرزبان فداکار میهن، رحیم مجیدی، را تسلیت گفت.
متن پیام وزیر امور خارجه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت مرزبان فداکار، رحیم مجیدی، را که در حین انجام وظیفه مرزبانی و پاسداری از تمامیت سرزمینی ایران، در کولاک و برف سنگین مناطق مرزی استان کردستان جان خود را فدای میهن کرد، به خانواده محترم و همرزمان ایشان، مردم شریف و نجیب استان کهگیلویه و بویراحمد و همه ملت ایران تسلیت عرض میکنم.
بیتردید، ایثار و ازخودگذشتگی مرزبانان کشور که در سختترین شرایط طبیعی و امنیتی، بیوقفه پاسدار آرامش و امنیت مردم ایران هستند، در حافظه جمعی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.
از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز علو درجات، و برای خانواده داغدار ایشان صبر و بردباری مسئلت دارم.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران