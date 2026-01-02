پخش زنده
امروز: -
وزیر میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بودجه زیرساختهای گردشگری کشور از ۲.۵ همت در سال گذشته به ۴۸ همت افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدرضا صالحیامیری پنجشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان طبس با بیان اینکه گردشگری کویر از بزرگترین فرصتهای توسعه پایدار در شرق ایران است، اظهار کرد: برای رونق هرچه بیشتر در این حوزه از صنعتی گردشگری، باید در سه محور سرمایهگذاری، زیرساخت و تبلیغات بهصورت همزمان اقدام کنیم.
وی عنوان کرد: خراسان جنوبی با ظرفیتهای کمنظیر در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در صدر برنامه ملی تولید محتوای فاخر چندزبانه قرار دارد و شهرستان طبس نیز با پروژههای تاریخی، مذهبی و فرهنگی بهعنوان نماد همافزایی تاریخ، ایمان و زیستبوم کویری در مسیر معرفی جهانی ایران نقشآفرینی خواهد کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میزان تسهیلات تبصره ۱۸ در سال گذشته را از ۸.۱ میلیمیلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: این تسهیلات در سال جاری به ۶ همت افزایش یافت است.
صالحی امیری اظهار کرد: خراسان جنوبی از استانهای برخوردار از ظرفیتهای عظیم و کمنظیر در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است و باید این ظرفیتها بهدرستی به مردم ایران و کشورهای هدف معرفی شود.
وی افزود: پنج کشور آسیای میانه، قفقاز، همسایگان خلیج فارس، هند، چین و روسیه بهعنوان بازارهای هدف گردشگری تعریف شدهاند و در این مسیر تولید محتوای فاخر چندرسانهای در ۶ زبان بینالمللی از اولویتهای اصلی وزارتخانه است، خراسان جنوبی یکی از استانهایی خواهد بود که از این طرح بهرهمند میشود.
وزیر میراثفرهنگی با از آغاز حرکت جدید وزارتخانه برای تولید محتوای چندزبانه خبرداد و اظهار کرد: هدف ما معرفی زیباییهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی ایران در سطح جهان است و استان خراسان جنوبی با ویژگیهای خاص فرهنگی و اقلیمی در صدر این برنامه قرار دارد، تلاش میکنیم تصویری دقیق و درخور از این استان در رسانهها، شبکههای اجتماعی و آژانسهای گردشگری جهانی ارائه دهیم.
صالحی امیری تصریح کرد: در این سفر چند تصمیم مهم برای توسعه زیرساختها در شهرستان طبس و دیگر مناطق خراسان جنوبی اتخاذ شد که با تیم کارشناسی وزارتخانه پیگیری و اجرایی خواهد شد، وفای به این مصوبات برای ما تعهد قطعی است.
وی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از فعالیت وزارت خانه در سال جدید به توسعه تبلیغات دیجیتال اختصاص دارد تا محتوای لازم برای معرفی استانها از طریق شبکههای اجتماعی، سایتهای گردشگری و رسانههای بینالمللی بهطور مداوم در دسترس مخاطبان قرار گیرد.
صالحی امیری با قدردانی از تلاش مسئولان استانی و مردم خراسان جنوبی گفت: مسئولان این استان با سختکوشی و علاقه، پیگیر توسعه هستند و ما نیز متعهدیم با برنامهریزی شفاف، زمینه معرفی بهتر این منطقه را در سطح ملی و جهانی فراهم کنیم.
وزیر میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه سفر خود به شهرستان طبس، از پروژههای شاخص این شهر بازدید کرد.
صالحی امیری با حضور در بازار سنتی در حال احداث طبس، این پروژه را بخشی از سیاست بازآفرینی فضاهای تاریخی ـ اقتصادی و احیای کارکردهای اصیل بازار دانست؛ سیاستی که با هدف تقویت اقتصاد محلی و بازتولید هویت تاریخی شهرها دنبال میشود.
او سپس با حضور در آستان مقدس امامزاده حسینبنموسیالکاظم (ع)، ضمن زیارت این مکان متبرک، بر نقش بنیادین بقاع متبرکه در تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری زیارتی تأکید کرد.
وزیر میراث فرهنگی همچنین با ادای احترام به مقام شامخ شهدا در گلزار شهدای طبس، امنیت و استمرار هویت ملی و فرهنگی ایران اسلامی را مرهون ایثار آنان دانست.
صالحی امیری در ادامه از باغ تاریخی گلشن طبس بازدید کرد و این مجموعه را نمونهای ممتاز از دانش بومی ایرانی در سازگاری با اقلیم کویری و تلفیق معماری و طبیعت معرفی کرد؛ ظرفیتی کمنظیر که میتواند جایگاه گردشگری فرهنگی ایران را در سطح ملی و فراملی ارتقا دهد.
وزیر میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عصر پنجشنبه وارد شهرستان طبس در خراسان جنوبی شد، بازدید از روستای ثبت جهانی شده اصفهک طبس، بررسی ظرفیتهای سرمایهگذاری، حمایت از فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی و پیگیری مطالبات مرتبط با حفظ و احیای آثار تاریخی از محورهای اصلی این سفر عنوان شده است.
شهرستان ویژه طبس از مهمترین شهرستانهای استان خراسان جنوبی و در مسیر جاده طریق الرضا علیه السلام قرار دارد، روستای اصفهک این شهرستان امسال به عنوان روستای هدف گردشگری به ثبت جهانی رسید.