دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
پیگیری نامگذاری «روز بروجرد» در دستور کار است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بروجرد یکی از شهرستانهای با قدمت و فرهنگ غنی کشور است و پیگیری برای نامگذاری روز این شهرستان در تقویم رسمی کشور با یاد و نام شهدا و بزرگان ثبت انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی عمومی بروجرد در دفتر امام جمعه این شهرستان اظهار کرد: که عالمان بزرگی همچون آیتالله العظمی بروجردی، رزمندگان و شخصیتهای مجاهد در عرصه علم، فرهنگ، تمدن، دفاع و امنیت از این دیار برخاستهاند.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه با اشاره به اینکه بروجرد از نظر علم، دانش، فرهنگ، هنر و صنایع دستی نیز بسیار برخوردار است، بیان کرد: در سفر به استانها و شهرستانهای مختلف وظیفه داریم که در جلسات شورای فرهنگ عمومی حضور فعال داشته باشیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در این جلسه نیز گفتوگوهایی در راستای شکرگزاری از فعالیتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت و تقاضاهایی از جمله نامگذاری روزی به نام بروجرد مطرح شد که تلاش میکنیم پیگیری شود و این درخواست مردم بروجرد تحقق پیدا کند.
خسرو پناه با اشاره به نقش اسناد بالادستی در پیشرفتهای علمی و فناورانه کشور اضافه کرد: اگر اسناد ملی مانند هوافضا، نانو، هوش مصنوعی و کوانتوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ستادهای اجرایی آنها تشکیل نمیشد، امروز به این دستاوردهای راهبردی دست نمییافتیم.
وی یادآور شد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی تشریفاتی نیست، بلکه نهادی راهبردی است که آثار تصمیمات آن امروز در میدان عمل کشور قابل مشاهده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سند هوافضایی کشور از جمله اسناد مهم مصوب این شورا بوده است، گفت: براساس این سند، ستاد هوافضا و سپس پژوهشگاه هوافضا شکل گرفت و تمرکز نخبگان کشور در این حوزه رقم خورد؛ نتیجه آن نیز پرتاب موفق ماهوارهها و قرار گرفتن آنها در مدار و ارسال سیگنال است که گزارشهای نهایی آن دریافت شد.
خسروپناه افزود: سند فناوری نانو نیز با همین رویکرد تدوین شد و با تشکیل ستاد نانو در معاونت علمی و حضور مدیران جهادی، امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزه نانو فناوری در رتبههای برتر جهانی قرار دارد و هر سال نمایشگاههای بزرگ برگزار میشود که دستاوردهای آن در صنایع مختلف قابل مشاهده است.
وی به نقش شورا در ساماندهی نظام علمی کشور اشاره کرد و یادآور شد: آییننامه ارتقای اعضای هیات علمی، تعامل ساختارمند حوزه و دانشگاه، تقویت نشر دانشگاهی و تأکید بر تبدیل مقاله به فناوری از جمله اقداماتی است که با کمک نخبگان کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثمر رسید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور با اشاره به نقشه جامع علمی کشور بیان کرد: این نقشه ۱۴ سال پیش تصویب شد و با نگاهی جامعتر و متناسب با اقتضائات جدید کشور بهروزرسانی شده است.
خسروپناه همچنین از تصویب اسناد مرزهای دانش، هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم خبر داد و گفت: باید بدانیم وضعیت کشور در حوزه هوش مصنوعی سال گذشته چگونه بوده و امروز به کجا رسیدهایم، زیرساختهای الکترونیکی، سنسورهای کوانتومی و ارتباطات پیشرفته گامهای مهمی برداشته شده است.
وی با اشاره به اهمیت زیرساختهای ارتباطی نوین اظهار کرد: فیبر نوری از نظر سرعت، امنیت و اقتصادی جهش بزرگی برای کشور ایجاد کرده و در دولت چهاردهم نیز با شتاب خوبی در حال اجرا و توسعه است و باید با جدیت ادامه پیدا کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تدکید بر نقش فناوریهای نوین در امنیت کشور افزود: امروز اگر ارتباطات ما به سمت فناوریهای کوانتومی، لیزر کوانتومی و زیرساختهای امن حرکت کند، دشمن حتی متوجه شناسایی و هدفگیری نخواهد شد.
خسروپناه تأکید کرد: در حوزه پدافند، مخابرات، دوربینهای شهری و ارتباطات حساس، استفاده از این فناوریها یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به پیوند دانشگاه و صنعت تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم در سالهای اخیر بازگشت نخبگان ایرانی از نقاط مختلف جهان به کشور است؛ نخبگانی که امروز در حوزههای مرزهای دانش و فناوریهای راهبردی مشغول فعالیت هستند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر نقش هماهنگی نهادی گفت: دستگاههایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی باید بهصورت همافزایی و همکاری در این مسیر حرکت کنند و این مهم در دوره جدید، مرتبط با نظم و جدیت بیشتری برگزار میشود.
خسروپناه اضافه کرد: در اجرای برنامههای فرهنگی و اقتصادی، همکاری نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانداریها و دستگاههای محلی بسیار حیاتی است، زیرا مسئولان شهرستان نیاز به هماهنگی دارند.
وی با تأکید بر نقش رسانهها افزود: رسانهها و فعالان خبری نقش کلیدی در شفافیت و اطلاعرسانی دارند و باید با همدلی و همکاری، مسیر درست اطلاعرسانی و انعکاس اقدامات فرهنگی و توسعهای را پیش ببرند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: سامانه نظارت و ارزیابی شهرستان بروجرد راهاندازی شده و امکان ثبت و پیگیری مشکلات، مشاهده گزارشها و ارزیابی عملکرد دستگاهها توسط مردم و رسانهها را فراهم خواهد شد.
خسروپناه بیان کرد: بهترین ارزیابان مردم هستند؛ اگر حقایق و اقدامات در این سامانه منعکس شود، نمایندگان، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی میتوانند از آن بهرهمند شوند.
وی درباره نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی اظهار کرد: نمایندگان مردم در مجلس، دستگاههای نظارتی و همچنین شورای نگهبان، میتوانند این گزارشها و مسائل را دریافت کنند تا تصمیمگیریها با آگاهی کامل انجام شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ظرفیتهای بومی شهرستان بروجرد گفت: صنایع دستی یکی از پردرآمدترین ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی کشور است و بروجرد از معدود شهرهایی است که این هنر-صنعت هنوز در آن زنده و پویاست.
خسروپناه تأکید کرد: ایران در حوزه صنایع دستی در جهان بینظیر است و این ظرفیت تنها محدود به شهرهایی مانند اصفهان، شیراز و تبریز نیست، بلکه در شهرهای مختلف کشور از جمله بروجرد، گلیمبافی، سفال، فلزکاری و دیگر هنرهای سنتی وجود دارد و سند جامع صنایع دستی تدوین شد که بخش مهمی از آن در دولت فعلی مورد حمایت قرار گرفته است.