«مدرسه پیرمردها»، «بابای باحال»، «حمله به اچ ۳»، «همه چی رو میدونم»، «هامکا و سیتی راهام»، «تعطیلات ۸ بیتی» و «پاکباخته»، از جمله فیلمهای است که امروز از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «آواز گنجشک ها» به کارگردانی «مجید مجیدی»، ساعت ۱۶:۰۰، از شبکه یک پخش خواهد شد.
این فیلم به داستان مرد ساده و میانسالی به نام کریم میپردازد. وی در یک مزرعه پرورش شترمرغ کار میکند. برحسب اتفاق یکی از شترمرغها از مزرعه فرار میکند. کریم چند روزی او را جستوجو میکند، اما موفق نمیشود بیابدش و در نتیجه از کار اخراج میشود. این بهانهای میشود که برای اولین بار به شهر برود. در شهر از طریق مسافرکشی با موتورسیکلت امرار معاش میکند. در شهر با حوادث زیادی روبهرو میشود و ...
رضا ناجی، حامد آغازی، پویا صالحی، شبنم اخلاقی و کامران دهقان در فیلم سینمایی «آواز گنجشک ها» نقشآفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «مدرسه پیرمردها» به کارگردانی «سیدعلی سجادیحسینی»، ساعت ۰۸:۰۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان این فیلم خواهیم دید: پسران آقای پاک نهاد مؤسس مدرسه ناشنوایان به بهانه این که پدر به خارج از کشور رفته است میخواهند ساختمان قدیمی مدرسه را خراب کنند و جای آن پاساژ بنا کنند. نوه پیشکار آقای پاک نهاد برحسب تصادف درمی یابد که او برخلاف گفته پسرانش در جایی نگهداری میشود که به نظر میرسد که مدرسه پیرمردها باشد. فسقلی با پنهان شدن در اتومبیل پسران پاک نهاد سر از یک آسایشگاه سالمندان درمی آورد. فسقلی با کمک پیرمردان ساکن آسایشگاه و سرآشپز آنجا تصمیم به نجات پاک نهاد میگیرد که ...
سعید پورصمیمی، اکبر عبدی، زنده یاد مهدی فتحی، گوهر خیراندیش، زنده یاد جعفر بزرگی، زنده یاد جمال اجلالی و علیرضا رئیسی در فیلم سینمایی «مدرسه پیرمردها» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «بابای باحال» به کارگردانی «لِئا لاندو»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی احمد سیلا، اسماعیل بانگورا و زابو برِیتمان، درباره تام کمدیَنی است که همسر خود را به دلیل مریضی از دست داده است. پسرِ تام گابریل، مدتی ست که با سیلوی (مادرِ همسرش) زندگی میکند. تام تصمیم میگیرد تا گابریل را پیشِ خود بیاورد. او که هنوز خانهای ندارد مجبور میشود برای مدتی در یکی از اتاقهای خانهی رفیقِ صمیمی اش اِتییَن زندگی کند. اِتییَن و همسرش ماتیلد قبول میکنند تا آنها برای مدتی در خانه شان مهمان باشند. در سالگرد تولدِ گابریل، تام به او کتابی را هدیه میدهد که معلوم میشود آن کتاب، یک دفتر نقاشی بوده و تمامِ صفحات آن خالی است. تام برای این که گابریل ناراحت نشود به او میگوید که این کتاب اسرارآمیز است و هر آرزویی که داخلش نوشته شود، برآورده میشود. البته به قولِ تام، آرزوهای کم خرج و ساده! گابریل اول باور ندارد، اما همان شب در کتاب مینویسد: آرزو میکنم معلم مان که خیلی بداخلاق است عوض شود، و فردا با رفتن به مدرسه میبیند معلمشان عوض شده! و ...
فیلم سینمایی «تا بلندای آسمان» به کارگردانی «چائو دِنگ، بایمی یو و ژوانگ جو کیونگ»، ساعت ۲۳:۵۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی چائو دِنگ، یو بای و سوکسی رِن؛ درباره فی ما مرد جوانی است که همراه فرمانده اش، به عنوان جوانترین فضانورد کشور به فضا اعزام شده است. هائووین ما پدر فی ما مهندسی خوش نام و موفقی بوده که بنا به دلایلی نامعلوم پلی که طراحی کرده، فرو میریزد و این موضوع نه تنها باعث بی آبرویی و زندان رفتن هائووین میشود، بلکه باعث میشود که فی ما کودکی سخت و تحقیر آمیزی را بگذراند. پس از این اتفاق، فی ما روزهای سختی را میگذراند، مادرش از پدر طلاق گرفته و با مرد دیگری ازدواج میکند، و هائووین پس از آزادی از زندان فی ما را نزد خود میآورد. آنها زندگی سخت و توام با فقری را میگذرانند، اما در عین حال پدر همیشه فی ما را تشویق به علم آموزی و تلاش و کوشش مینماید. فی ما که بذر علاقه اش به فضا در سالهای زندگی با پدر در او کاشته شده به دانشگاه فضانوردی میرود، اما دقیقا زمانی که نام او در لیست پرواز قرار میگیرد، هائووین متوجه میشود که ...
فیلم سینمایی «حمله به اچ ۳» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: ستاد نیروهای هوایی عراق که از ابتدای جنگ با برتری هوایی ایران روبهرو شده و قریب الوقوع بودن شکستن حصار آبادان را پیش بینی میکند، جهت حفاظت از هواپیمای استراتژیک، میگ میراژ و توپولوف عراقی از گزند بمبارانهای هوایی و مصون ماندن آنها تا موقع شروع حمله ایران، تصمیم میگیرد آنها را به سه پایگاه بسیار دور افتاده در نزدیکی مرز اردن منتقل کند. در مقابل ستاد نیروهای هوایی ایران نیز طرح بمباران این سه پایگاه را که به نام پایگاههای اچ ۳ موسومند مطرح مینماید. در پی آن در سحرگاه ۱۵ فروردین ۱۳۶۰ هشت فروند جنگنده بمب افکن فانتوم ...
جعفر دهقان، زنده یاد محمد کاسبی و حسین یاری در فیلم سینمایی «حمله به اچ ۳» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «همه چی رو میدونم» به کارگردانی «روبرتو لیپاری و دیوید سرژ»، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه سه پخش میشود.
در این فیلم با بازی روبرتو لیپاری، سرجیو فریسیا و روبرتا ریگانو خواهید دید: روبرتو فارغ التحصیل دانشگاه است، اما او دست به هر کاری میزند خراب میشود. او حالا زیر دست یکی از دوستانش در بنگاه معامله املاک کار میکند و اصلا موفق نیست. تا این که در یکی از روزها با مردی برخورد میکند که توانسته با کمک یک لپ تاپ و یک نرم افزار به ثروت بزرگی دست پیدا کند. او لپ تاپ را به روبرتو میبخشد. روبرتو با کمک لپ تاپ میتواند علاقمندیها و زندگی خصوصی افراد را استخراج کند تا از این راه بتواند برای فروش ملک به مشتری نزدیک شود. روبرتو حالا به کلی عوض شده و توانایی فروش هر ملکی را دارد. او تا جایی پیشرفت میکند که رییسش، بزرگترین پروژه ساخت و ساز را به روبرتو میسپارد. روبرتو باید افراد زیادی را در یک محله قدیمی راضی کند تا خانه یا محل کسب خود را به سرمایه دار این پروژه بفروشند، چون او میخواهد آنجا یک مجتمع تجاری بزرگ بسازد. اما مشکل از جایی شروع میشود که روبرتو باید پدربزرگ خودش را هم راضی کند تا سالن تئاتر عروسکیش را بفروشد. اما پدر بزرگ و دختر مورد علاقه روبرتو با این کار مخالف هستند و ...
فیلم سینمایی جدید «هامکا و سیتی راهام» به کارگردانی «فجار بوستومی»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی وینو جی باستیان، لادیا سینتیا بلا و انجاسمارا آمده است: سال ۱۹۴۵، زمانی که اندونزی مورد تهاجم هلند قرار میگیرد، فردی به نا م هامکا با سفر به سراسر کشور زمینه ایجاد اتحاد مردم در برابر هلندیها را فراهم میکند. در یکی از این سفرها او مورد اصابت گلوله قرار میگیرد. سالها میگذرد و او به همراه خانواده اش به جاکارتا نقل مکان میکند. هامکا به تاسیس الازهر اقدام میکند، اما حاکمیت او را به دلیل همکاری با شورشیان متهم و به زندان میاندازد. هامکا در زندان با حمایت همسرش سیتی راهام، تفسیر الازهر را تالیف میکند و ...
فیلم سینمایی «تعطیلات ۸ بیتی» به کارگردانی «مایکل داوز»، ساعت ۰۹:۰۰، از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی جون دایان رافائل، استیو زان، نیل پاتریک هریس، وینزلو فگلی، سیروس آرنولد، سوفیا رید گانتزرت، سانتینو بارنارد و جیکوب لاوال خواهیم دید: جیک دویل با دخترش ارتباط نزدیکی دارد، اما حاضر نیست برای او گوشی تلفن همراه تهیه کند. زمانی که دخترش به او اصرار میکند، جیک قسمتی از داستان کودکی اش را که مربوط به درخواست خرید نینتندو است برای دخترش تعریف میکند. تلاش جیک برای قانع کردن پدر و مادرش که به عنوان هدیه سال جدید برایش نینتندو بخرند، همکاری دوستانش با او برای خرید نینتندو و انجام کارهای داوطلبانه ماجراهای کمیک و جذابی را رقم میزند که ...
فیلم سینمایی جدید «ماجرای سفر» به کارگردانی «فرانک کتلار»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی بری آتسما، جیکوب درویگ و جورجینا وربان خواهیم دید: سوفی و هیوگو با هم قرار از دواج گذاشتهاند. آنها برای سفر به ایتالیا نزد خانواده ماریوس دوست قدیمی شان رفتهاند. ماریوس و همسرش کیتی به تازگی باغی را در جوار خانه شان از همسایه شان که به نظر میرسید آلزایمر دارد به قیمت خیلی پایینی خریداری کردهاند. دختر فروشنده ایزابلا بعد از فوت پدرش به آنجا آمده و میخواهد از دست آنها شکایت کند و باغ را پس بگیرد. بین انها و ایزابلا درگیریهای زیادی پیش می ِآید. چند نفر از اراذل و اوباش به دستور ایزابلا سوفی را میدزدند و انگشت او را قطع میکنند و خانواده ماریوس مجبور میشود که باغ را پس بدهد در آخرین لحظه انها متوجه میشوند که به خاطر دفن مواد صنعتی سمی کارخانهها در آن حوالی زمین باغ سمی شده و میوه هایش هم ارزرش فروش ندارد و ...
فیلمهای سینمایی «پاکباخته» به کارگردانی «غلامحسین لطفی» و «مشت افسانهای» به کارگردانی «گوردون چان»، ساعت ۱۱:۰۰ و ساعت ۱۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «شکار شیاطین» به کارگردانی «سوکوانگ هوو»، ساعت ۱۵:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «مهر پدری» به کارگردانی «پل ویتز»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی کوین هارت، آلفری وودآرد و لیل رل هاری خواهیم دید: مت مرد جوانی است که همسرش لیزا باردار است او سعی میکند که شرایط یک زندگی خوب را برای همسرش فراهم نماید. لیزا باردار است و موقع وضع حمل یک شرایط خاص برایش پیش میآید که پزشکان کاری نمیتوانند انجام دهند و لیزا فوت میکند. مت سعی میکند که از دخترش مدی مراقبت کند ولی مادر همسرش مخالف این است که بچه نزد مت باقی بماند و معتقد است که، چون او یک مرد است نمیتواند از بچه خوب مراقبت نماید ولی مت میخواهد از مدی به تنهایی نگهداری نماید. او با دوستانش به مراقبت از مدی میپردازد و گاهی او را با خود به شرکت میبرد. مشکلات زیادی برای مت پیش میآید ولی او با صبر و حوصله روزها را میگذراند. مدی کم کم بزرگ میشود مت با خانمی به نام لیز آشنا میشود و ...
فیلم سینمایی «پسر کابلی» به کارگردانی «بن استیلر»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جیم کری، لسلی مان و متیو برودریک خواهیم دید: استیون، پس از جدایی از رابین احساس غم و تنهایی میکند. او در آپارتمان جدیدش با چیپ که برای نصب تلویزیونی کابلی آمده، آشنا میشود و ...
فیلم سینمایی «باجه تلفن» به کارگردانی «جوئل شوماخر»، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی کالین فارل، کیفر ساترلند، فارست ویتاکر، رادا میشل، کیتی هلمز و پائولا جای پارکر خواهیم دید: استو در یک روز عادی برای زنگ زدن وارد باجه تلفن میشود، اما زمانی که میخواهد خارج شود مردی به او زنگ زده و او را تهدید میکند که اگر از باجه خارج شود اورا با اسلحه دوربین دار خواهد کشت و ...
فیلم سینمایی «در جستجوی خوشبختی» به کارگردانی «گابریل موچینو»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه افق پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ویل اسمیت، جیدن اسمیت، تندی نیوتون، دن کستلانتا و میشل کروزیک آمده است: کریس گاردنر سیاه پوست، خرده فروش اسکنرهای پزشکی در سال ۱۹۸۱ است که به همراه لیندا و پسر کوچکش کریستوفر در سانفرانسیسکو زندگی بسیار سختی دارند. وضع مالی کریس بسیار بد است. او که توانایی پرداخت اجاره خود را ندارد صاحبخانهاش بیرونش کرده و از این رو لیندا نیز او را ترک میکند. کریس که هم باید پدر خوبی باشد و هم خرج کریستوفر را تأمین کند دچار مشکل شده است. کریس سعی میکند در شرکتی استخدام شود و از سویی باید کریستوفر را حفظ کند مبارزه سختی ...
پویانمایی سینمایی «عصر یخبندان ۶» به کارگردانی «جان سی. دانکین»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: کراش و ادی که همیشه مشغول شیطنت و خوشگذارنی هستند این بار بهخاطر اخطارهای اعضای خانواده و کنترلی که از جانب خواهرشان، الی میشوند، خسته شده و تصمیم به مستقلشدن میگیرند. آنها بعد از ترک خانه وارد دنیای گمشده میشوند و با آرسن و نیروهایش روبهرو میشوند. باک که همیشه درگیر مبارزه با دایناسورها است، آنها را نجات میدهد و ماجرای قدرتطلبی آرسن را برایشان تعریف میکند. آرسن دایناسوری است که ظاهر عجیبی دارد و مغز بزرگش او را انگشتنمای حیوانات جنگل کرده است. این ظاهر متفاوت و عجیب باعث میشود تا همه او را اذیت و مسخره کنند و آرسن هم تبدیل به فردی شرور و بدجنس شود و به دنبال قدرت برتر در جنگل باشد. اما باک و دوستش زی مقابل او میایستند ولی ...
فیلم سینمایی «حریف دل» به کارگردانی «رضا گنجی»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش خواهد شد.
این فیلم درباره پسری به نام سعید است که در سال آخر دبیرستان تحصیل میکند. او بدون اطلاع مادر و پدربزرگش، به ورزش کشتی میپردازد و به زودی استعدادش مورد توجه مربیان قرار میگیرد. پدربزرگ سعید که خود از پیشکسوتان ورزش است، زودتر از مادر سعید، موضوع را میفهمد و شادی خود را پنهان میکند، ولی از شنیدن خبر کشتیگیرشدن سعید، ناراحت میشود و این ناراحتی زمانی به اوج میرسد که میفهمد مربی سعید، جوکار ـ رقیب شوهرش که در یک مسابقه کشتی، سهواً باعث مرگ پدر سعید شده است اصرار سعید و پدربزرگش سبب میشود مادر، کشتیگرفتن سعید را بپذیرد. سعید از طرف باشگاهش در مسابقات انتخاب کشتیگیران برای حضور در تیم ملی، شرکت میکند و با زحمت فراوان، موفق میشود به مسابقه نهایی راه یابد، اما ...
زنده یاد جمشید مشایخی، فاطمه گودرزی، شاهد احمدلو، ثریا قاسمی، بهناز جعفری، رامین راستاد و ستاره اسکندری در فیلم سینمایی «حریف دل» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «دکتر شکلات ۱» به کارگردانی «ناگومو سیایچی و ساکوما نوریوشی»، ساعت ۱۰:۳۰، از شبکه سلامت پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی کنتارو ساکاگوچی، شیرویاما نوا و ناناسه نیشینو آمده است: در دنیای زیرزمینی و مخفی پزشکی ژاپن، تیمی ناشناس و فوق العاده حرفهای وجود دارد که جراحیهای بسیار خطرناک و پیچیده را با موفقیت انجام میدهد. رئیس این گروه، بر خلاف تمام انتظارات، یک دختر نابغه ۱۰ ساله به نام یویی تراشیما است که به عنوان دکتر شکلات شناخته میشود. یویی، با وجود سن کم، تواناییهای خارق العادهای در آناتومی، تشخیص بالینی و جراحی دارد، اما گذشته اش تاریک و پر از درد است. او شاهد کشته شدن پدر و مادرش در یک انفجار مرموز بوده و از آن زمان تصمیم گرفته تا با استفاده از استعداد و آموزههای پدرش حقیقت پشت این جنایت را کشف کند و انتقام بگیرد. در این راه او با مردی مرموز به نام نودا تتسویا (معروف به معلم) همکاری میکند. پزشکی که به دلیل یک حادثه، اکنون دست راستش مصنوعی است و ...
*فیلم سینمایی «نجات یافتگان» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلی پور»، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه سلامت پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: بیماران یک بیمارستان صحرایی در جبهه پس از بمباران عراقیها به همراه مددکاران و پزشکان با چند آمبولانس به سمت مریوان حرکت میکنند، اما در راه راننده یک آمبولانس به همراه تنی چند از مجروحان شهید میشوند و تنها یک مددکار به نام مریم و یک مجروح جنگی به نام رضا زنده میمانند. مریم، رضا را که قطع نخاع شده به برانکارد میبندد و به راه میافتد. در راه یک سرباز عراقی به دست رضا کشته میشود و پدر سرباز کشته شده که ابتدا مقصد رساندن آب به مریم و رضا را داشته به آنها حمله میکند؛ ولی پس از مدتی، عبدالرحمن، پدر سرباز عراقی به کمک مریم میآید تا ...
عاطفه رضوی، علی یعقوب زاده، زنده یاد جمشید اسماعیل خانی در فیلم سینمایی «نجات یافتگان» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «سونیک» به کارگردانی «جف فاولر»، ساعت ۱۳:۳۰، ا شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی جیم کری، بن اسوارتس، بِن شوارتز و جیمز مارس دن خواهیم دید: سونیک جوجه تیغی آبی رنگی است که میتواند با سرعتی بیش از ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت، بدود و حتی میتواند با قدرت پاهایش برق تولید کند. سونیک ده سال است که در جنگلی در نزدیکی شهری کوچک، خود را مخفی کرده است و در تنهایی روزگار میگذراند. تا این که او شبی در زمین بیسبال هیجان زده شده و با سرعت زیادش انفجار الکتریکی ایجاد کرده و این انفجار باعث قطع برق کل شهر میشود. نیروهای امنیتی برای پیگیری علت این قطعی برق، دانشمند شرور و دیوانه به نام دکتر روباتینک را اعزام میکند و سونیک که خود را در خطر میبیند، تصمیم به رفتن به جنگل قارچی میگیرد. سونیک حلقههایی دارد که با کمک آن میتواند فورا جا به جا شود و زمانی که در انباری مامور پلیسی به نام تام، در حال آماده کردن خود برای پرتاب حلقههای سفر بوده، تام با اسلحه بیهوش کننده اش به سونیک تیر اندازی کرده و.