



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،شهر شیراز مرکز سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسلامی درآستانه ۱۳ رجب سالروز میلاد امام علی (ع) حال و هوای معنوی به خود گرفته است.

آذین بندی خیابان‌ها و معابر شیراز از اهمیت سالروز میلاد مولای متقیان نزد مردم شیراز حکایت دارد.

یکی از جلوه‌های تکریم این مناسبت مذهبی، آذین بندی ویژه میدان آزادی (فلکه گاز) تا پل باغ صفا است که قدمت و سابقه‌ای افزون بر ۶۰ ساله دارد و از جلوه‌های عرض ارادت مردم شیراز به ساحت مقدس امیرالمومنین علی (ع) است.

همچنین به همین مناسبت مساجد و محافل مذهبی در شیراز ویژه برنامه‌هایی را برای جشن و سرور در سالروز میلاد حضرت علی بن ابی طالب (ع) تدارک دیده‌اند.