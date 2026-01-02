پخش زنده
تأمین حقآبه دریاچه ارومیه بهصورت مستمر پایش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ دبیرکارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در نشست علمی منطقهای نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه تبریز با بیان اینکه تأمین حقآبه دریاچه ارومیه یک مطالبه عمومی و رسالت همگانی بوده و بهصورت مستمر پایش میشود، گفت: نگاه دولت به احیای دریاچه ارومیه کاملاً ملی و جدی است.
رضا رحمانی، با بیان اینکه همافزایی علمی و اجرایی شکلگرفته، منجر به جمعبندیهای راهبردی و مؤثری برای آینده دریاچه شده، افزود: این مشارکت سرمایهای جدی برای تصمیمسازیهای دقیق و مبتنی بر دانش است.
رحمانی، مهمترین محور احیای دریاچه را مدیریت مصرف آب و افزایش آورد آن عنوان کرد و افزود: کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، اما این مسیر نباید به معیشت کشاورزان آسیب بزند.
وی، همچنین با بیان اینکه هدف اصلی، کاهش مصرف آب همراه با افزایش درآمد کشاورزان از طریق ارتقای دانش، اصلاح الگوی کشت و استفاده از روشهای نوین است، اظهارکرد: هماهنگی با جامعه محلی و اطلاعرسانی شفاف به مردم، شرط موفقیت این طرحهاست.
دبیرکارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از انعقاد تفاهمنامههای علمی با دانشگاهها، همکاریهای بینالمللی، توسعه سامانههای نوین آبیاری، بهرهگیری از فناوریهای ماهوارهای، راهاندازی ایستگاههای اقلیمشناسی و اجرای طرحهای علمی در حوضه آبریز دریاچه نیز خبر داده و افزود: این اقدامات با هدف تقویت زیرساختهای علمی و مدیریتی احیای دریاچه ارومیه در حال اجراست.
رحمانی، با اشاره به حساسیت ویژه نسبت به آب شرب مردم، از مدیریت منابع و مصارف آب و کنترل برداشتهای غیرمجاز سخن گفته و افزود: زمان برای نجات دریاچه ارومیه بسیار محدود بوده و تمامی طرحهای علمی و اجرایی در این مسیر مورد حمایت قرار میگیرد.