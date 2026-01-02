استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش راهبردی مرزهای استان در اقتصاد ملی و تجارت خارجی کشور گفت: با توجه به سهم بالای کرمانشاه در صادرات به عراق، تدوین و اجرای طرح جامع بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی به‌ویژه مرزهای خسروی و سومار با جدیت در حال پیگیری است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی، در جریان بازدید میدانی از مرز بین المللی و پایانه خسروی اظهار کرد: استان کرمانشاه با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک و پنج مرز رسمی فعال، از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه تجارت خارجی، ترانزیت و توسعه اقتصادی برخوردار است که در صورت بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها، نه‌تنها اقتصاد استان بلکه اقتصاد کشور نیز منتفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق از طریق بازارچه‌ها و مرز‌های استان کرمانشاه انجام می‌شود، افزود: این آمار نشان‌دهنده اهمیت راهبردی مرز‌های استان است و ضرورت دارد زیرساخت‌ها و خدمات مرزی متناسب با این جایگاه توسعه و ساماندهی شوند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این راستا گفت: به‌منظور تسریع در حل مسائل مرزی و ارتقای خدمات، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون صنایع و معادن مجلس به استان دعوت شدند و اعضای این کمیسیون‌ها بازدید‌های میدانی از بازارچه‌ها و مرز‌های استان داشتند.

دکتر حبیبی ادامه داد: پس از این بازدیدها، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در بازارچه‌ها و مرز‌های استان حضور یافتند تا تصمیمات اجرایی لازم برای ساماندهی و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی اتخاذ شود.

وی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها را تهیه طرح جامع بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی دانست و افزود: مرز خسروی علاوه بر نقش مهم در ترانزیت و تجارت، در ایام اربعین حسینی نیز از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و به‌عنوان سومین مرز پرتردد کشور برای تردد زائران عتبات عالیات شناخته می‌شود.

مدیر ارشد استان با اشاره به تدوین صورت‌جلسه‌ای ۲۴ بندی در این خصوص تصریح کرد: در این صورت‌جلسه، تکالیف و مسئولیت‌های تمامی دستگاه‌ها به‌طور دقیق مشخص شده و وظایف سازمان‌های ملی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌صورت زمان‌بندی‌شده تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: اولویت اصلی ما تهیه طرح جامع مرز‌های خسروی و سومار است و سازمان راهداری متعهد شده است ظرف مدت یک ماه این طرح را تهیه و ارائه کند تا بر اساس آن، جانمایی‌ها انجام شود، مسیر‌های ترانزیتی از مسیر تردد مسافران تفکیک گردد و مرز‌ها بتوانند خدمات گسترده‌تر و ایمن‌تری ارائه دهند.

دکتر حبیبی با تأکید بر اینکه کار اجرایی آغاز شده و پیگیری‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد، گفت: امروز نیز با همراهی فرماندار و مرزبانی، بازدید میدانی از روند اقدامات انجام‌شده در مرز و پایانه خسروی صورت گرفت تا آخرین وضعیت پیشرفت کار بررسی شود.

استاندار کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، به‌زودی شاهد تحولات مثبت در مرز‌های استان باشیم و بتوانیم خبر‌های خوبی در حوزه توسعه مرزی، اشتغال و رونق اقتصادی برای مردم شریف و عزیز استان کرمانشاه داشته باشیم.