حضرت علی (ع)، امام اول شیعیان و مولای متقیان است که پرداختن به زندگی آن حضرت از دیرباز مورد توجه و علاقه نویسندگان و شاعران بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجموعهای از کتابهایی که برای گروه سنی کودکان و نوجوانان به زندگی حضرت علی (ع) می پردازد، در این ایام خواندنی است.
در ادامه، این بسته پیشنهادی را مینویسیم:
کتاب ماه در چاه
کتاب ماه در چاه اثر شهرام شفیعی، داستان زندگی حضرت علی (ع) از تولد تا شهادت را روایت میکند.
این کتاب برگزیده کمیته بررسی کتاب و دبیرخانهی دومین جایزهی مرغک کتاب ماه و سال (۱۴۰۰-۱۴۰۱) است.
بخشی از کتاب
علی به سالهای نوجوانی رسیده است. او را از کودکی به خانهی پسرعمش آوردهاند و سالهاست که علی بر سفرهی محمد نشسته است. سالهاست که دست تقدیر، علی را از خانهی پدری به خانهی محمد آورده است. همان محمد که مردم «امین» صدایش میزنند. آنقدر که امانتدار است و درستکار. مردی است که لب هایش هیچگاه به دروغی از هم باز نشده است. مردی که دستها و چشم هایش به مهربانی یک سایبان کوچک در بادیهای دور است. مردی که سراب دروغ در کار و سخنش نیست؛ اما سادگی صحرا هست. مردی که هرجا میرود، عرب در نشست و برخاست به او احترام میگذارد.
کتاب آن سه مرغابی
کتاب ان سه مرغابی را فریبا کلهر نوشته است، که به روایت زندگی امام علی (ع) از زمان آغاز خلافت تا شهادت میپردازد.
نام این کتاب الهام گرفته از سه مرغابی است، که در خانه امام علی (ع) زندگی میکردند و در شب شهادت ایشان هنگامی که قصد رفتن به مسجد را داشتند، با بال زدن و سر و صدا گویا میخواهند مانع رفتن او شوند.
شخصیت اصلی داستان کودکی به نام رشید است که با مادرش زندگی میکند و در زمان حکومت امیرالمومنین وقایعی را از سر میگذراند.
بخشی از کتاب
شید دید مرغابیها بیقرار شدهاند. بالهایشان را به هم میکوبیدند و صداهای غمگین سر میدادند. مادر گفت: این مرغابیها میخواهند چیزی بگویند… شاید میخواهند امام را از رفتن بازدارند.»
داستان دوران جوانی امیرالمومنین امام علی (ع)
این کتاب توسط دفتر مشاور رئیس سازمان صدا و سیما در امور جوانان گرداوری شده است.
کتاب داستان دوران جوانی امیرالمومنین امام علی (ع) مجموعهای از داستانها درباره دوران جوانی حضرت علی (ع) است. ایشان در طول زندگی درس خردورزی و درستکاری را میاموزند.
بخشی از کتاب
در یکی از روایتها، امام علی (ع) در جوانی همراه پیامبر (ص) در یکی از نبردها حضور دارد. دشمنان با تعداد زیاد و تجهیزات فراوان به میدان آمده بودند. جوانی علی (ع)، اما سرشار از شجاعت بود؛ او با نیرویی حیرتانگیز به قلب سپاه دشمن زد، صفوفشان را درهم شکست و با دلاوری خود روحیه مسلمانان را بالا برد. پس از پایان نبرد، پیامبر (ص) با لبخند به او فرمود: «ای علی، تو در جوانیات نمونهای از ایمان و شجاعت را نشان دادی که تاریخ به یاد خواهد داشت. «*کتاب هدیه شیرین*
کتاب هدیه شیرین اثر مسلم ناصری است، این کتاب به روایت زندگی معصومین از جمله حضرت علی (ع) میپردازد.
هدیه شیرین، انارهای بهشتی، مهربانتر از پدر از جمله داستانهای این کتاب هستند که هر کدام برای ما، درس بزرگی به همراه دارد.
بخشی از کتاب
آخر زمستان بود، علی در فکر همسر بیمارش بود. مدتی بود که در بازار میگشت. هیچکس انار نداشت. دختر پیامبر از او انار خواسته بود. حاضر بود چند برابر ارزش آن پول بدهد؛ ولی هر جا میرفت، ناامید برمیگشت. تنها امیدش پیرمرد طائفی بود. مسجد را دور زد...
کتاب امام علی (ع)
کتاب امام علی (ع) نوشتهای حسین فتاحی؛ شامل هفده داستان کوتاه از زندگی امام علی (ع) از تولد تا شهادت است که به زبان ساده برای دانشآموزان ابتدایی نوشته شده است.
از جمله داستانهای که در این کتاب ذکر شده است: تولد، رشد و تربیت در خانه پیامبر (ص)، پذیرفتن دین اسلام، خوابیدن به جای پیامبر (ص) در بستر آن حضرت، ازدواج با دختر پیامبر (ص)، جنگ خندق، فتح قلعه خیبر، بیست و پنج سال سکوت در دوران خلفای سه گانه پس از پیامبر (ص)، خلافت، روابط آن حضرت با طلحه و زبیر و عایشه، واقعه صفین، خوارج، و شهادت ایشان است.
بخشی از کتاب
علی (ع) از همان کودکی در خانه پیامبر (ص) بزرگ شد. او همیشه همراه پیامبر بود، از او درس میگرفت و در کارها کمک میکرد. وقتی پیامبر (ص) به نماز میایستاد، علی کوچک هم در کنارش میایستاد و رکوع و سجود را با دقت تکرار میکرد.»
از گذشته تا کنون حضرت علی (ع) الهام بخش اثار شاعر و نویسندگان بسیاری بوده است که هر یک با نگاهی متفاوت گوشهای از زندگی، سیره، شخصیت و جنگاوری ایشان را روایت کردهاند، این روایتها زمینه اشنایی کودکان و نوجوانان را با آموزههای ایمان، شجاعت و عدالت آن حضرت آشنا میسازند.