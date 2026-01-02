دمای رفاه ادارات، بانک ها و سازمان ها برای مدیریت مصرف انرژی، به طور مستمر پایش می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی پایش مستمر دمای رفاه برای مدیریت مصرف انرژی در استان اجرا می شود.

شرکت گاز استان، از ابتدای آذرماه، طرح پایش دمای رفاه در ادارات و اماکن عمومی را اجرایی کرده؛ طرحی که با هدف مدیریت بهینه مصرف و اجرای الزامات ملی در حوزه صرفه‌جویی گاز طبیعی انجام می‌شود.

رعایت دمای رفاه حداکثر ۲۰ درجه سانتی‌گراد، روشن کردن سامانه‌های گرمایشی یک ساعت پیش از آغاز کار، خاموش کردن آن یک ساعت پیش از پایان فعالیت اداری و تعطیلی کامل گرمایش در روزهای تعطیل، خطوط قرمز این طرح است. رعایت نکردن این الزامات تخلف محسوب می‌شود و بازرسان موظف به صدور اخطار هستند.

پس از اخطار کتبی، در صورت تکرار، جریان گاز بدون هیچ‌گونه مماشات قطع خواهد شد.

اعوانی رعایت دمای رفاه حداکثر ۲۰ درجه سانتی‌گراد، روشن کردن سامانه‌های گرمایشی یک ساعت پیش از آغاز کار، خاموش کردن آن یک ساعت پیش از پایان فعالیت اداری و تعطیلی کامل گرمایش در روزهای تعطیل را خطوط قرمز طرح عنوان کرد و گفت: رعایت نکردن این الزامات تخلف محسوب می‌شود و بازرسان موظف به صدور اخطار هستند.

از شهروندان خواسته شده هرگونه هدررفت یا حادثه مرتبط با گاز را از طریق شماره ۱۹۴ مرکز امداد و حوادث گاز اطلاع دهند.