به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،محمد شفیعی گفت: با تکمیل زیرساخت‌های لازم، این مسیر به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است و بزودی با حضور استاندار کرمانشاه و استاندار دیالی عراق، بهره‌برداری رسمی از این مسیر آغاز خواهد شد.

وی افزود: در فاز نخست، این مسیر برای تردد خودرو‌های سواری پیش‌بینی شده و در فاز دوم، تردد اتوبوس‌ها و کاروان‌های زیارتی نیز از این مسیر انجام خواهد شد.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه این طرح برای نخستین‌بار در سطح کشور اجرایی می‌شود، تصریح کرد: برای اولین‌بار در کشور، مسیر اختصاصی عبور خودرو‌های کاروان‌های زیارتی از کاپوتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد که این اقدام نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و ارتقای خدمات مرزی خواهد داشت.

شفیعی خاطرنشان کرد: این دستاورد نقش مؤثری در توسعه تردد مرزی و رونق فعالیت‌های اقتصادی و زیارتی منطقه خواهد داشت.