مدرسه ۶ کلاسه شهید محمد منتظری در شهر بروات بم با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، دبستان ۶ کلاسه شهید محمد منتظری با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان در آستانه ششمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در شهر بروات از توابع شهرستان بم افتتاح شد.
حمیدرضا خانمحمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، در این مراسم با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه عدالت آموزشی گفت: مدرسهسازی تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه حرکتی اجتماعی و آیندهساز است. مردمیسازی مدرسهسازی، یعنی حضور پررنگ مردم و خیرین در ساخت و نگهداری مدارس، فرصتی برای ارتقای سرمایههای اجتماعی و تحقق عدالت آموزشی خواهد بود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از مدارس کشور با مشارکت خیرین و فعالان اقتصادی ساخته شده است؛ این نگاه آیندهنگرانه، زمینهساز کاهش شکافهای آموزشی و توسعه عدالت در مناطق محروم است. امروز بیش از ۶۴ درصد پروژههای آموزشی در روستاها و نقاط حاشیه شهر اجرا میشود که نشاندهنده تحقق شعار دولت در جهاد مدرسهسازی است.
خانمحمدی همچنین تأکید کرد: ۷ هزار و ۸۰۰ طرح مدرسهسازی در برنامه یکساله دولت قرار گرفته و این حجم از پروژهها بیانگر نیاز فوری کشور و عزم جدی دولت برای ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی است.
این پروژه آموزشی در قالب طرح شهید رضا پناهی و با هدف ساماندهی مدارس کانکسی مستقل بالای ۱۰ دانشآموز اجرا شده است.
دبستان شهید محمد منتظری با زیربنای ۵۲۰ متر مربع و محوطهسازی به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع، در زمینی به وسعت ۴ هزار متر مربع احداث شده و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.