به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «آشپز باشی» به کارگردانی «کلود زیدی»، ساعت ۰۱:۰۰ بامداد، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لوئی دوفونس، ژان مارتین، ویتوریو کاپریولی و کلود زیدی خواهیم دید: چارلز داچمین، خوراک شناسی مشهور و ناشر راهنمای مشهور رستوران داری، نبردی سخت علیه فست فود آغاز می‌کند تا هنر آشپزی فرانسوی را نجات دهد و ...

فیلم های سینمایی «پسر کابلی» به کارگردانی «بن استیلر» و «باجه تلفن» به کارگردانی «جوئل شوماخر»، به ترتیب ساعت ۱۱:۰۰ و ساعت ۱۳:۰۰، پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «۴۷ رونین» به کارگردانی «کارل لینچ»، ساعت ۱۵:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کیانو ریوز، هیرویوکی سانادا، رینکو کیکوچی و کو شیباساکی خواهیم دید: کای جنگجویی است که به اویشی، رهبر چهل و هفت رونین می‌پیوندد تا از رئیسشان که به آنها خیانت کرده انتقام بگیرند که ...

فیلم سینمایی «اسکیت‌های نقره‌ای» به کارگردانی «مایکل لاکشین»، ساعت ۱۷:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی فدور فدوتو، سونیا پریس، یوری بوریسوف و کیریل زایتسو خواهید دید: در آستانه ورود به قرن بیست در شهر سن پترزبورگ، دختری به نام آلیسا در خانواده‌ای اشرافی زندگی می‌کند که پدرخوانده اش یکی از وزرای پادشاهی تزار روسیه است. آلیسا به علم آموزی و به خصوص به شیمی علاقه زیادی دارد ولی تحصیل در دانشگاه برای دختران ممنوع است. مندلیوف شیمی دان بزرگ روس تعدادی از دختران را به صورت غیر رسمی پذیرش می‌کند ولی در صورت قبولی به اجازه پدر یا همسر نیاز است. پدرخوانده آلیسا به او اجازه نمی‌دهد در این آزمون شرکت کند. آلیسا اتفاقی با پسر فقیری به نام ماتوی آشنا می‌شود که به تازگی از کارش اخراج شده و به دلیل مهارتش در اسکیت سواری روی یخ و برای تهیه پول درمان پدرش به یک گروه جیب بر پیوسته است. آلیسا بدون اطلاع پدرش در آزمون شیمی مندلیوف شرکت می‌کند و ماتوی را به عنوان همسرش جا می‌زند، اما دروغش برملا می‌شود و لذا قبولش نمی‌کنند. همسر پدر آلیسا اصرار دارد که آلیسا هر چه سریع‌تر باید ازدواج کند. سروان آرکادی که مسئول پلیس‌های سن پترزبورگ است به طمع پیشرفت و کسب موقعیت اجتماعی بیشتر به آلیسا ابراز عللاقه می‌کند. اما ...

فیلم سینمایی «ترور» به کارگردانی «خیرالله تقیانی پور»، ساعت ۱۹:۰۰، پخش می‌شود.

این فیلم روایتگر ماجرای ترور نافرجام حاج قاسم در کرمان است و اهمیت نقش حاج قاسم در منطقه و شجاعت و ذکاوت فرماندهی این سردار بزرگ را روایت می‌کند و ...

فرهاد قائمیان، انوش معظمی، رامین راستاد، مهدی سلوکی، افشین سنگ‌چاپ، یدالله شادمانی، محمدحسین لطیفی، هدایت هاشمی، شهرام ابراهیمی و نانت تومه در فیلم سینمایی «ترور» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «دریا سالار» به کارگردانی «کیم هان مین»، ساعت ۲۱:۰۰، پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی مین سیک چوی، سونگ ریونگ ریو، جین وونگ جو، میونگ گون کیم؛ درباره نبردِ تاریخی میونگ نیانگ در سال ۱۵۹۷ است که طیِ آن دریاسالار یی سان به یک پیروزیِ افسانه‌ای دست یافت ...

فیلم سینمایی «جدال مرد و زنبور» به کارگردانی «دیوید کر»، ساعت ۲۳:۰۰، پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی روآن اتکینسون، دنیل فرن و چیزی آکودولو آمده است: ترور به تازگی در شرکت خدماتی سرایداران استخدام شده است. او را برای سرایداری به صاحب خانه متمولی معرفی می‌کنند تا در زمان مسافرت صاحب خانه و همسرش، ترور به عنوان سرایدار از خانه و سگ خانواده به نام کاپ کیک مراقبت کند. خانه مدرن است و تمامی در‌های ورودی الکترونیکی است و شامل سیستم هشدار می‌باشد. با ورود ترور به خانه یک زنبور سمج همراه او وارد خانه می‌شود. در کل طول مدتی که صاحب خانه به سفر رفته است او درگیر پیدا کردن راهی برای از بین بردن زنبور می‌شود. از طرفی بیشتر وسایل خانه گرانقیمت و عتیقه هستند که در طول مدت ترور ناخواسته باعث اسیب رساندن به اسباب خانه و آثار گرانقیمت می‌شود. حتی سارقان برای سرقت به خانه وارد می‌شوند که به طور تصادفی توسط پلیس دستگیر و روانه زندان می‌شوند. ترور موفق به کشتن زنبور نشده و ...