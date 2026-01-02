به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مراسم اهدای مدال‌های افتخار آقایان «مهدی گل‌وردی» و «محمدصادق قنبری»، از قهرمانان رشته کاراته کشور، در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های آستان قدس رضوی برگزار شد.

مدیر کل نذورات آستان قدس رضوی در این مراسم با تأکید بر پیوند عمیق دل‌های ارادتمندان با بارگاه منور حضرت رضا (ع) گفت: هنگامی که ورزشکاران، ثمره سال‌ها تلاش، مجاهدت و افتخارآفرینی خود را به موزه آستان قدس رضوی تقدیم می‌کنند، این اقدام تنها یک اهدای مادی نیست، بلکه روایت صادقانه‌ای از عشق، اخلاص و توکل به ساحت مقدس امام رئوف است که برای همیشه در حافظه این آستان ماندگار می‌شود.

علیرضا اسماعیل‌زاده افزود: تقدیم این آثار و افتخارات، علاوه بر اینکه برای آیندگان محفوظ و ماندگار می‌شود، نشان‌دهنده عمق ارادت و اخلاص اهداکنندگان و بیانگر این است که تلاش‌ها و مجاهدت‌هایشان نزد حضرت رضا (ع) ارزش و منزلت ویژه‌ای دارد.

او با اشاره به گسترش فرهنگ نذر میان جوانان و ورزشکاران اعلام کرد: تاکنون هزار و ۴۱۹ مدال ورزشی، کاپ و جام توسط قهرمانان و ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی اهدا شده است که در این میان ورزشکاران رشته کاراته کیوکوشین دو مدال طلا و سه نقره را تقدیم بارگاه منور امام هشتم (ع) کرده‌اند.

این مسئول ضمن قدردانی از تمامی اهداکنندگان این مدال‌ها، گفت: این هدایا و نذورات، نشانه‌ای از قبولی نیت و تلاش صاحبان آنهاست و امید است که برکات معنوی آن نصیب اهداکنندگان و خانواده‌هایشان شود و همچنان الهام‌بخش دیگران برای پیوند با بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) باشد.