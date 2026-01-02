اهدای ۲ مدال طلا قهرمانان کاراته کشور به موزه حرم مطهر رضوی
دو تن از قهرمانان رشته کاراته کشور، مدالهای طلای خود در مسابقات ورزشی را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مراسم اهدای مدالهای افتخار آقایان «مهدی گلوردی» و «محمدصادق قنبری»، از قهرمانان رشته کاراته کشور، در مرکز همایشها و نمایشگاههای آستان قدس رضوی برگزار شد.
مدیر کل نذورات آستان قدس رضوی در این مراسم با تأکید بر پیوند عمیق دلهای ارادتمندان با بارگاه منور حضرت رضا (ع) گفت: هنگامی که ورزشکاران، ثمره سالها تلاش، مجاهدت و افتخارآفرینی خود را به موزه آستان قدس رضوی تقدیم میکنند، این اقدام تنها یک اهدای مادی نیست، بلکه روایت صادقانهای از عشق، اخلاص و توکل به ساحت مقدس امام رئوف است که برای همیشه در حافظه این آستان ماندگار میشود.
علیرضا اسماعیلزاده افزود: تقدیم این آثار و افتخارات، علاوه بر اینکه برای آیندگان محفوظ و ماندگار میشود، نشاندهنده عمق ارادت و اخلاص اهداکنندگان و بیانگر این است که تلاشها و مجاهدتهایشان نزد حضرت رضا (ع) ارزش و منزلت ویژهای دارد.
او با اشاره به گسترش فرهنگ نذر میان جوانان و ورزشکاران اعلام کرد: تاکنون هزار و ۴۱۹ مدال ورزشی، کاپ و جام توسط قهرمانان و ورزشکاران رشتههای مختلف ورزشی اهدا شده است که در این میان ورزشکاران رشته کاراته کیوکوشین دو مدال طلا و سه نقره را تقدیم بارگاه منور امام هشتم (ع) کردهاند.
این مسئول ضمن قدردانی از تمامی اهداکنندگان این مدالها، گفت: این هدایا و نذورات، نشانهای از قبولی نیت و تلاش صاحبان آنهاست و امید است که برکات معنوی آن نصیب اهداکنندگان و خانوادههایشان شود و همچنان الهامبخش دیگران برای پیوند با بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) باشد.