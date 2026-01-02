به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها به شکل بیستمین دوره رقابت‌های توردواسکی برگزار می‌شود که در ۶ مرحله ادامه می‌یابد و نتایج کلی این تورنمنت به شکل اختلاف زمانی محاسبه می‌شود. نتایج رقابت در ماده ۵ کیلومتر مَس استارت به این شرح است:

۱- گاس شوماکر از آمریکا ۹:۳۵:۰۴ دقیقه

۲- بنیامین موزر از اتریش ۹:۳۵:۰۶،

۳- لارس هگن از نروژ ۹:۳۶:۰۰

- در رده بندی کلی توردواسکی پس از سومین مرحله از ۱۰ رقابت، یوهانس کلایبو از نروژ با زمان ۱:۱۹:۳۱ دقیقه پیشتاز است و ماتیس استنشاگن از نروژ با ۰:۵۱ ثانیه اختلاف دوم و ادوین آنگر از سوئد با یک دقیقه اختلاف سوم هستند.

رده بندی سایر مواد به این شرح است:

- در رده بندی کلی مواد سرعت پیش از چهارمین مرحله از ۱۱ مرحله فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۳۵۰، اسکار اوپستاد از نروژ با ۳۲۳ و آنسگار ایونسن از نروژ با ۲۷۱ امتیاز اول تا سوم هستند.

- در رده بندی کلی مواد استقامت پس از هفتمین مرحله از ۱۶ مرحله فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۵۰۷ امتیاز پیشتاز شد و هارالد اوستبرگ از نروژ با ۴۹۹ امتیاز به رده دوم صعود کرد. مارتین لواستروم از نروژ با ۴۶۳ امتیاز سوم است.

- در رده بندی کلی جام جهانی اسکی نوردیک پس از یازدهمین مرحله از ۲۸ رقابت فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۸۵۷ امتیاز در صدر است و هارالد اوستبرگ از نروژ با ۶۷۸ امتیاز دوم و ماتیاس استنهاگن از نروژ با ۵۱۴ امتیاز سوم هستند.

* تیمی:

- در رده بندی تیمی پس از اولین مرحله از ۲ مرحله فصل تیم نروژ با ۲۲۳۷ امتیاز پیشتاز است و تیم‌های ایتالیا با ۱۱۲۶ و سوئد با ۱۱۰۲ امتیاز دوم و سوم هستند.