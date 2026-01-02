سواری پژو حامل انواع کیف و کفش خارجی به ارزش هفت میلیارد ریال در اوز توقیف شد.

کیف و کفش‌های فاقد مجوز به بازار اوز نرسید

کیف و کفش‌های فاقد مجوز به بازار اوز نرسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان اوز گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی اوز هنگام گشت زنی در جاده به یک خودروی پژو مشکوک شدند و آن را برای برسی متوقف کردند.

سرهنگ حسین محمدی افزود: در بازرسی از سواری انواع کیف و کفش خارجی شامل ۱۲۱ جفت کفش و ۸۰ عدد کیف زنانه خارجی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اوز با بیان اینکه راننده دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را هفت میلیارد ریال برآورد کردند.