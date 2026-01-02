به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مراسم میلاد باسعادت مولای متقیان حضرت امام علی (ع) و گرامیداشت روز پدر با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و جمعی از شهروندان مؤمن و ولایتمدار در فرهنگسرای آیت الله بهاری شهر بهار همراه با برنامه‌های متنوع از قبیل گروه سرود، طنز، مسابقات، برنامه شاد عمو صفا برای کودکان و تجلیل از پدران معظم شهدا و خانواده‌های مرحوم حمید ورمزیار و مرحوم سید بلال حسینی، از کارکنان سابق شهرداری بهار به‌منظور پاسداشت خدمات و زحمات آنان و تجلیل نمادین پاکبانان خدوم شهرداری از شهردار بهار برگزار شد.

شهردار بهار در این مراسم با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در پیشبرد پروژه‌های شهری، به تشریح مهم‌ترین اقدامات و دستاورد‌های عمرانی شهرداری بهار پرداخت و اظهار کرد: احداث چهار باغ، اجرای پروژه پارک ۳.۵ هکتاری آفتاب، پیاده روسازی، ساماندهی ورودی شهر، آسفالت خیابان ۳۰ متری و اجرای طرح هدایت آب‌های سطحی از جمله اقدامات شاخص اخیر است.

شاهین فرجی‌فر با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان شهرداری، بر ضرورت قدرشناسی از زحمات همکاران تأکید کرد و گفت: امید است با تداوم همراهی و مشارکت شهروندان، در مدت باقی‌مانده از دوره شورای اسلامی شهر، پروژه‌های عمرانی و خدماتی بیشتری در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به بهره‌برداری برسد.