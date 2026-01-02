به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان از افزایش ۸۵ درصدی کمک‌های خیران به ستاد دیه در کرمان خبر داد.

موسوی قوام گفت:دانش‌آموزان مدرسه نیک‌اختر با واریز ۱۲۰ میلیون تومان در اقدام خداپسندانه آزادی ۶۳ زندانی جرایم غیرعمد به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی مشارکت کردند.

مدیر ستاد دیه استان در مراسم آزادسازی ۶۳ زندانی جرایم غیرعمد به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، گفت: یکی از برکات ستاد دیه، حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان در هیات امنای این ستاد است.

وی همچنین از پشتیبانی‌های حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی، رئیس کل دادگستری استان، تقدیر کرد.

سید حجت الله موسوی قوام با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای آزادی زندانیان افزود: برای آزادی این ۶۳ نفر، دو ماه تلاش بی‌وقفه داشتیم.

وی ادامه داد: تشکیل جلسات صلح و سازش و جلب رضایت شاکیان که به ارزش ۸۶۵ میلیارد تومان حاصل شد، کار آسانی نبود، در این مسیر از همکاری سپاه، بسیج، خیران و استاندار کرمان تشکر می‌کنم.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان اعلام کرد: از مجموع زندانیان آزادشده، هشت نفر زن هستند.

موسوی قوام خاطرنشان کرد: از مردادماه تاکنون خیران سه میلیارد تومان به ستاد دیه کمک کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵ درصد رشد داشته است.