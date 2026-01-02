



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله مصباح یزدی و سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی علیه السلام برگزار شد .

حجت الاسلام احمد حسین شریف از شاگردان مرحوم آیت الله مصباح یزدی به مناسبت بزرگداشت سالروز شهادت شهید سلیمانی و همچنین ششمین سالگرد ارتحال آیت الله مصباح گفت : این دو شخصیت برجسته ویژگی‌های مشترکی داشتند که هم در ایران اسلامی هم جهان اسلام شناخته شده بود .

وی راز اصلی موفقیت آنها را در وهله اول ولایت پذیری دانست و افزود : مردم داری و مردمی بودن از ویژگی‌های خاص آنها بود؛ به طوری که هم آیت الله مصباح یزدی و هم سردار دل‌ها در همه زمینه‌ها در کنار مردم و با مردم بودند و همیشه در پیگیری و حل مشکلات مردم تلاش می‌کردند .

وی افزود: آیت الله مصباح یزدی در دویست کتابی که از او باقی مانده است ضمن بیان مسایل فیلسوفانه و بررسی خاص و موشکافی مسایل توانسته به بسیاری از شبهات مخالفان دین ، پاسخ‌های دقیق داده است .

وی ادامه داد : سردار سلیمانی هم با حضور در بین مردم و بررسی مسایل و مشکلات ، به جهانیان نشان داد که مرد میدان رزم و جهاد و دفاع از مردم و دین مبین اسلام است و در نهایت هم جان شیرین خود را تقدیم دفاع از اسلام کرد



