به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران از ممنوعیت فعالیت‌های دریایی در دریای مازندران از صبح امروز جمعه ۱۲ دی‌ماه تا اواخر روز شنبه ۱۳ دی‌ماه خبر داد.

سیدباقر سلطانی گفت: با صدور هشدار سطح نارنجی برای مناطق ساحلی و دور از ساحل استان، عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریان هوا موجب وزش باد شدید، مواج و طوفانی شدن دریا و بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد شد.

وی افزود: زمان فعالیت این سامانه از صبح امروز جمعه ۱۲ دی‌ماه آغاز شده و تا اواخر روز شنبه ۱۳ دی‌ماه ادامه دارد.

رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران گفت: بیشینه سرعت وزش باد در نزدیکی ساحل تا ۸۳ کیلومتر بر ساعت و در مناطق دور از ساحل تا ۹۴ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.

سلطانی افزود: غرق شدن قایق‌ها و شناورهای گردشگری و صیادی، اختلال در ورود و خروج شناورها به بنادر، اختلال در عملیات تخلیه و بارگیری و احتمال آسیب به شناورهای بزرگ و سازه‌های دریایی از پیامدهای این شرایط جوی است.

وی گفت: در این مدت تمامی فعالیت‌های دریایی ممنوع است و فعالان دریایی باید تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی اتخاذ کنند.