اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد : فعالیت سامانه ناپایدار جوی از جمعه ۱۲ دیماه آغاز و تا صبح شنبه ۱۳ دیماه ادامه دارد وبیشتر در نیمه غربی و نواحی شمالی استان کرمانشاه و منطقه اورامانات فعال است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ادارهکل هواشناسی استان کرمانشاه با صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت سامانه ناپایدار جوی، بارش برف و باران، وزش باد و کاهش محسوس دمای هوا در روزهای پایانی هفته و اوایل هفته آینده خبر داد.
هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد : از بامداد جمعه تا ظهر شنبه، گذر موجی ناپایدار ضمن تعدیل دمای هوا، در برخی ساعات موجب وزش باد، بارش باران و برف و در پارهای نقاط مه خواهد شد.
بارشها از روز جمعه تا صبح شنبه در نواحی شمالغربی و غربی استان بهویژه منطقه اورامانات شدت بیشتری خواهد داشت و علاوه بر مناطق سردسیر، بهتدریج در اغلب نواحی معتدل استان نیز به شکل برف مشاهده میشود.
این سامانه از بامداد جمعه ۱۲ دیماه آغاز و تا صبح شنبه ۱۳ دیماه ادامه دارد و عمدتا نیمه غربی و نواحی شمالی استان بهخصوص منطقه اورامانات را در بر میگیرد.
شهرستانهای پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر، سرپلذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، اسلامآبادغرب، دالاهو و ماهیدشت بیشترین تاثیر را خواهند داشت و در شهرستانهای کرمانشاه، کنگاور و سنقر نیز با شدت کمتری همراه خواهد بود.
همچنین از بامداد یکشنبه ۱۴ دیماه تا ظهر دوشنبه ۱۵ دیماه، کاهش محسوس دمای هوا و احتمال مه تابشی در مناطق سردسیر و معتدل استان پیشبینی شده است که شهرستانهای پاوه، جوانرود، روانسر، اسلامآبادغرب، دالاهو، ماهیدشت، کرمانشاه، کنگاور و سنقر را شامل میشود.
بر اساس این هشدار،لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی، کندی تردد وسائط نقلیه، احتمال انسداد برخی محورها و گردنههای برفگیر، یخبندان نسبتاً گسترده و افزایش خطر تصادفات جادهای از پیامدهای این سامانه جوی خواهد بود.
هواشناسی استان کرمانشاه به شهروندان توصیه کرده است ضمن احتیاط در رانندگی، از سفرهای غیرضروری و فعالیتهای کوهنوردی پرهیز کنند.
همچنین تسریع در انتقال دامها و محصولات کشاورزی و باغی به اماکن سرپوشیده، مدیریت مصرف انرژی، کنترل دمای گلخانهها، مرغداریها و دامداریها، محافظت از تجهیزات حساس به دما و آمادگی دستگاههای اجرایی و اطلاعرسانی بهموقع از طریق رسانههای محلی مورد تأکید قرار گرفته است.