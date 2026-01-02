به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: این جشنواره در مرحله مدرسه ای، منطقه ای و استانی برگزار شد و افراد برگزیده به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

محمدرضا فرح بخش گفت: جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره دوم متوسطه با هدف تقویت شایستگی های حرفه ای معلمان، تنوع بخشی به محیط های یاددهی و یادگیری و با تاکید بر تربیت تمام ساحتی در قالب طرح شهید کاظمی آشتیانی برگزارشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در مرحله کشوری که به صورت غیرحضوری و حضوری است، معلمان استان کرمان با کسب ۵ رتبه کشوری در محورها و دروس مختلف در مرحله غیر حضوری و کسب ۲ رتبه کشوری در مرحله حضوری محور درس زبان انگلیسی و آزمایشگاه علوم تجربی خوش درخشیدند.

فرح بخش افزود: مرضیه آزاده وار از شهرستان جیرفت رتبه اول کشوری در محور طراحی بازی آموزشی در درس جغرافیا، مهدیه اسپروز از شهرستان رفسنجان رتبه دوم کشوری در محور اینفوگرافیک در درس علوم و معارف اسلامی، اسما اسفندیاری مهنی از منطقه عشایری رتبه سوم کشوری در محور پوستر در درس ریاضی، پروین کاشانی از ناحیه ۱ کرمان رتبه سوم کشوری در محور اینفوگرافیک دردرس آمادگی دفاعی، محدثه حسین پور ماهانی از شهرستان بم رتبه سوم کشوری در محور ایده شو در درس گارگاه کارافرینی و تولید خوش درخشیدند.

وی با بیان اینکه نجمه سالار پور، فرانک گژگینی و مهدیه کاظمی زاده از ناحیه ۲ کرمان در درس آزمایشگاه علوم تجربی و علی رئیسی و ابوالفضل عظیمی از شهرستان بم در درس زبان انگلیسی رتبه برترکشوری در محور حضوری را کسب کرده اند، گفت: در بیست و یکمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر، اموزش و پرورش استان کرمان در بخش های ارسال آثار و کسب رتبه های برتر کشوری رتبه اول کشور را کسب کرده است.