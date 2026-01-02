پخش زنده
هفته پایانی رقابتهای تنیس ساحلی (BT ۵۰) با تکرار قهرمانی زوج یاسمن حیدری و عسل فرحبدنیا در بخش بانوان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین روز از هفته سوم و پایانی مسابقات بینالمللی تنیس ساحلی (BT ۵۰) در بخش بانوان برگزار شد که طی آن تیمهای حاضر در مرحله نیمه نهایی و نهایی به مصاف هم رفتند.
در بازی نخست مرحله نیمه نهایی، تیم نازنین انوری و نیکی ثابتی با نتیجه ۲ بر یک تیم ساره هژبر و فاطمه سرسنگی را شکست دادند و در بازی دوم تیم الناز حسنپور و نگار سعیدی ۲-۶ و ۴-۶ مغلوب زوج عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری شدند.
به این ترتیب در فینال بخش بانوان تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری با نتیجه ۶ بر یک و ۴-۶ از سد تیم نازنین انوری و نیکی ثابتی عبور کردند تا تکلیف قهرمان این هفته مشخص شود. در بخش آقایان نیز این مسابقات در حال پیگیری است.
هفته سوم و پایانی این مسابقات (BT۵۰) با جایزه ۴ هزار دلاری با حضور ۲۷ تیم در بخش مردان و ۱۳ تیم در بخش بانوان برگزار شد و این بازیها امروز با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی و نهایی مردان به پایان میرسد.
سرداوری این رقابتها بر عهده مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی مدیریت رویداد را بر عهده دارد.