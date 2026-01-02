پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری متهم یک پرونده کلاهبرداری در بجنورد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار سعید مطهری زاده گفت: در پی دریافت شکایات متعدد شهروندان مبنی بر وقوع کلاهبرداری با شیوهها و ترفندهای مختلف از جمله وعدههای دروغین در حوزه معاملات خودرو و وام فوری، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، تخصصی و بررسیهای میدانی موفق شدند متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: متهم در بازجوییهای انجامشده به ۴۹ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد که ارزش مالی این پروندهها بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
سردار مطهری زاده با بیان اینکه پرونده پس از تکمیل به مرجع قضایی ارسال شد، خاطر نشان کرد: رعایت هشدارهای پلیس و پرهیز از اعتماد به پیشنهادهای وسوسهانگیز نقش مهمی در پیشگیری از وقوع کلاهبرداری دارد.