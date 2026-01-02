سارا عرفانی نویسنده کتاب «عملیات نجات» گفت: این اثر، روایتی از شجاعت و امید برای نسل آینده است.

خانم عرفانی نویسنده کتاب «عملیات نجات» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: این اثر با بهره‌گیری از فرمت تصویری و داستانی جذاب، خاطرات تلخ محاصره شهر اربیل را به شکلی ویژه برای کودکان روایت می‌کند.

وی گفت: این کتاب داستانی، با تمرکز بر دو شخصیت محوری کودک، به تصویر می‌کشد که در شرایطی که زنان و کودکان در اوج استیصال گرفتار شده بودند، نقش سردار شهید قاسم سلیمانی و نیروهای تحت فرماندهی ایشان در عملیات نجات، چگونه قهرمانانه‌ای رقم خورد و امید را به قلب آنها بازگرداند.

عرفانی افزود: این کتاب که با هدف آموزش مفاهیم شجاعت و مقاومت به کودکان طراحی شده، بر دو شخصیت خواهر و برادر کم سن و سال تمرکز دارد که در طول محاصره شهر، والدین خود را در مسیر دفاع از دست می‌دهند.

نویسنده کتاب «عملیات نجات» گفت: در بخش‌هایی از داستان، فضای سنگین ترس و نگرانی کودکان در پناهگاه‌ها، از جمله اختفا در کمد و دلهره ناشی از نبودن پدر و سپس مادر، به شکلی هنرمندانه و متناسب با درک سنی مخاطب ترسیم شده است.

وی افزود: این روایت نشان می‌دهد که چگونه ناامیدی اولیه در پس شنیدن اخبار امیدبخشی مانند حضور شهید سلیمانی در منطقه، جای خود را به شور و شوق برای نجات می‌دهد.

عرفانی با اشاره به نقطه اوج داستان با حضور سردار سلیمانی گفت: زمانی که کودکان متوجه حضور نیروهای نظامی می‌شوند و در کمال تعجب، قهرمانی را که پیش‌تر تنها از قاب تلویزیون دیده بودند، به چشم خود برای نجات خویش می‌بینند.

نویسنده این اثر افزود: کتاب با هدف تثبیت چهره‌ای مثبت و حقیقی از آن سردار بزرگ در ذهن کودکان و تضمین انتقال این داستان شجاعت به نسل‌های بعد است.

کتاب «عملیات نجات» کاری از انتشارات چغک است که به تازگی و به مناسبت شهادت سردار سلیمانی منتشر شده است.

«کتاب لبخند مسیح» و « پنجشنبه فیروزه‌ای» از دیگر آثار سارا عرفانی است.