رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه،گفت : طرح «مردم‌یاری و خدمات درمانی رایگان قله‌ای» به مناسبت هفته مقاومت در مناطق محروم استان کرمانشاه در حال اجراست .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کیانی،گفت : این برنامه در ۲۲ کانون بسیج جامعه پزشکی و سه برنامه قله‌ای در مناطق محروم اجرا شده است. خدمات ارائه شده شامل اورژانس، داخلی، چشم‌پزشکی، دندان‌پزشکی، زنان و زایمان، و اهدا عینک رایگان است.

وی افزود: استمرار ارائه خدمات رایگان و خدمت به محرومین، از مهم‌ترین وظایف سازمان ماست و بسیجیان عضو جامعه پزشکی با انگیزه شخصی و اعتقادی، حماسه‌ای بزرگ در این هفته رقم زده‌اند.

به گفته کیانی بر اساس تخمین‌های اولیه، بیش از ۵۰ هزار خدمت درمانی طی سه روز در همه کانون‌های بسیج جامعه پزشکی و برنامه‌های قله‌ای مناطق محروم ارائه خواهد شد.

کیانی تأکید کرد: تمایل بسیجیان برای خدمت به محرومین، نشانه‌ای از برکات فرهنگ بسیجی و روحیه خدمت‌رسانی آنان است.