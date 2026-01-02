امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وقتی عدالت برخط می‌شود

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۲- ۰۹:۲۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
در مدار قدرت
در مدار قدرت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
خبرهای مرتبط

اجرای عدالت مهمترین گمشده جامعه بشری است

برگزاری دادگاه آنلاین با مشارکت تبعه آلمان و شاهد مقیم بوخوم آلمان

دادرسی الکترونیک، گامی مهم در تسریع رسیدگی های قضایی خراسان شمالی

بازگشت به زندگی مشترک در دادگاه آنلاین یزد

ظرفیت فراهم شده برای برگزاری دادگاه‌های آنلاین جدی گرفته شود

کاهش زمان ثبت شرکت از یک ماه به دو روز

ثبت برخط لایحه و اظهارنامه تا پایان سال

برچسب ها: قوه قضاییه ، خدمات هوشمند ، دادگاه آنلاین ، عدالت ، سامانه ثنا
 