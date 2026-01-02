آقای مجید ملامحمدی نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما، افزود: کتاب «سی قصه، سی شاعر» با هدف پیوند دادن کودکان و نوجوانان با میراث ادبی ایران منتشر شد.

وی افزود: این اثر زندگی و شعر سی شاعر برجسته را در قالب داستان‌هایی کوتاه، ساده و کودکانه روایت می‌کند.

ملامحمدی گفت: تلاش دارد نسل امروز را با شاعران بزرگ ایران از روزگار رودکی تا دوره معاصر آشنا کند و با انتخاب یکی از شعر‌های شاخص هر شاعر، ماجرایی داستانی و قابل‌درک برای مخاطبان کم‌سن‌وسال خلق شده است.

نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان افزود: رودکی، فردوسی و شاعران نامدار دیگر، افزادی هستند در این کتاب قصه با زبانی ساده، کودکان را با یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخ ادبیات فارسی آشنا می‌کند.

وی گفت: «سی قصه، سی شاعر» با نثری روان و فضایی خیال‌انگیز، پلی میان کودکان و گنجینه شعر فارسی می‌سازد و می‌کوشد علاقه به ادبیات را از سنین پایین در دل مخاطبان جوان پرورش دهد.

این اثر کاری از انتشارات قدیانی است و به تازگی بازنشر شده است.

«هیولای اسب سوار»، «مسیر خارج از نقشه»، «قابوس نامه» و «۳۶۵ قصه از زندگی حضرت محمد (ص)» از دیگر آثار مجید ملامحمدی است.