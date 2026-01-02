رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:به مناسبت ساگرد شهید سلیمانی و به اقتضای سن این شهید بزرگوار 63 زندانی جرائم غیر عمد از زندانهای استان ازاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،حجه الاسلام حمیدی در مراسم ازادی این زندانیان افزود: مجموع بدهی این مددجویان حدود هزار میلیارد تومان بود که با جلب رضایت شاکیان، ۸۶۵ میلیارد تومان از مطالبات، معادل ۸۶.۵ درصد از کل بدهی انها بخشیده شد.

وی تصریح کرد: برای تأمین باقی مبلغ، دو میلیارد تومان تسهیلات، سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان از ستاد دیه مرکز و ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از ستاد دیه استان از محل کمک خیران اختصاص یافت.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که ستاد دیه کمک‌های دولتی در اختیار ندارد و تنها با همت خیران زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم می‌کند، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۴۲ زندانی معسر در استان کرمان با هزینه‌ای حدود ۴۳ میلیارد تومان از زندان آزاد شده‌اند.