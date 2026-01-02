پخش زنده
دبیر ستاد اعتکاف مردمی استان کرمانشاه گفت : اعتکاف مادر و دختری در هفت مسجد کرمانشاه با هدف تجربه معنویت مشترک خانوادگی برگزار می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دبیر ستاد اعتکاف مردمی استان کرمانشاه گفت: اعتکاف دانشآموزی از سال ۱۴۰۱ با ۱۱۰ نفر شرکتکننده آغاز شد و در سال ۱۴۰۳ به حدود یکهزار و ۱۰۰ نفر رسید؛ امسال پیشبینی میکنیم ۸ هزار دانشآموز در سطح استان در اعتکاف حضور داشته باشند که ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از آنها در شهر کرمانشاه خواهند بود.
وی همچنین از گسترش تعداد مساجد میزبان اعتکاف با هدف تقویت محوریت مساجد و توسعه فضای اعتکاف در محلات سخن گفت و افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ مسجد میزبان معتکفان بود، در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۶۰ مسجد رسید، برنامهریزی امسال برای ۱۵۰ مسجد بوده که احتمالاً ۱۰۰ مسجد داریم.
حجتالاسلام ابوالفضل نجادی،گفت: اعتکاف فرصتی است برای خلوت عاشقانه با خدا؛ سه روز حضور در مسجد باعث آرامش روحی، معنویت و بازگشت با انرژی و فکر و اندیشه بهتر به زندگی روزمره میشود.
وی در مورد اهمیت بعد معنوی اعتکاف، ادامه داد: اعتکاف یک عمل فردی است؛ معتکف سه روز با خودش و با خدا خلوت میکند، تفکر میکند، استعدادها و اهداف خود را بررسی و برای بهبود زندگی برنامهریزی میکند. این تجربه فرد را در مسیر رشد و خودشناسی هدایت میکند.
دبیر ستاد اعتکاف مردمی استان کرمانشاه با اشاره به تنوع برنامههای اعتکاف در استان، افزود: در کرمانشاه اعتکافهای دانشآموزی، مادر و دختری و برنامههای ویژه در زندان و روستاها برگزار میشود که الحمدالله با استقبال خوبی همراه بوده است.
دبیر ستاد اعتکاف مردمی استان توصیههایی نیز برای معتکفان داشت: معتکفان نباید فقط به خود فکر کنند؛ به دیگران، خانواده، دوستان و حتی مسائل کشور دعا کنند. دعا برای دیگران، بخشی از تجربه معنوی اعتکاف است.
نجادی با اشاره به حمایتهای خیرین و سازمانها گفت: ۶ وعده سحر و افطار به معتکفان ارائه میشود و این برنامه بدون حمایت خیرین و نهادها امکانپذیر نیست. امیدواریم این برنامه روزبهروز توسعه یافته و تأثیر معنوی و اجتماعی آن در جامعه بیشتر شود.