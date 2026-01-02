به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد در حاشیه بازدید از بوستان زائر پذیر غدیر گفت: بوستان غدیر با وسعتی حدود ۱۰۰ هکتار، دارای ۴۴۰ سکوی اقامتی و آلاچیق، حدود ۱۸۰ کانکس اقامتی و فضا‌هایی شامل حسینیه، مسجد و سوله است که نقش مهمی در اسکان زائران ایفا می‌کند.

مصطفی شریف با بیان اینکه میزان تقاضا برای اسکان در این پارک فراتر از ظرفیت فعلی است، افزود: طبق استاندارد‌ها امکان استقرار حدود دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ خودرو و چادر در پارک وجود دارد، در حالی که تقاضا تقریباً دو تا سه برابر این میزان است؛ به‌ویژه امسال که سفر‌های نوروزی عملاً از نیمه اسفندماه آغاز می‌شود.

او با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری اقدامات خوبی برای ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش سطح خدمات در پارک غدیر انجام داده، اما برای پاسخگویی مطلوب به حجم زائران، تقویت ظرفیت‌های موجود ضروری است.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد با تأکید بر نیاز‌های عمرانی پارک غدیر گفت: برآورد اعتباری انجام‌شده برای سال آینده، بیش از ۷۰ میلیارد تومان است که بخش عمده آن باید صرف توسعه سرویس‌های بهداشتی و حمام شود؛ براساس نیازسنجی انجام شده، تعداد سرویس‌های بهداشتی باید حداقل سه برابر و تعداد حمام‌ها دو برابر افزایش یابد.

او ادامه داد: همچنین در حوزه اقامتی، ظرفیت کانکس‌ها باید حداقل سه برابر شود؛ هرچند زمین و سکو‌های لازم برای این توسعه در پارک وجود دارد، اما تأمین و ساخت کانکس‌های جدید نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است.

شریف با اشاره به حمایت‌های مورد انتظار، ابراز امیدواری کرد با همراهی استانداری خراسان رضوی و تخصیص اعتبارات ویژه حوزه زیارت و نیز با قول مساعد شهردار مشهد و مسئولان ذی‌ربط، بخشی از این اقدامات تا پیش از نوروز اجرایی شود تا پارک غدیر با آمادگی بیشتری پذیرای زائران و مسافران نوروزی باشد.

بازدید میدانی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد با حضور مسئولان استانی با هدف بررسی میزان ظرفیت‌ها و شناسایی توان موجود انجام شد.

حجت الاسلام والمسلمین علی عسکری معاون استاندار و جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی، سیدجواد موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، سیدمسعود منتجبی مسئول دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی و عباس خزائی مدیرکل هماهنگی امور فرهنگی زائران معاونت زیارت استانداری، شریف را در این بازدید همراهی می‌کردند.