به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به اسکان مسافران گرفتار در کولاک محور نقده -پیرانشهر گفت: در پی تداوم بارش برف و کولاک شدید و گرفتاری تعدادی از مسافران در محور نقده -پیرانشهر، با تلاش امدادگران جمعیت هلال‌احمر و همراهی مردم منطقه، تمامی افراد گرفتار شده به‌صورت ایمن اسکان اضطراری داده شدند.

حمید محبوبی افزود: بر اساس این گزارش، مسافران گرفتار در کولاک با هماهنگی عوامل امدادی، در یک رستوران بین‌راهی به‌صورت داوطلبانه و همچنین در مسجد جامع اهل‌سنت و مسجد علی اکبر (ع) اسکان داده شدند.

محبوبی تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر با تأمین اقلام امدادی از جمله پتو و اقلام گرمایشی، نسبت به حمایت از اسکان‌یافتگان اقدام کرده و روند امدادرسانی و پایش وضعیت منطقه همچنان ادامه دارد.