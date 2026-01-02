پخش زنده
فرماندار پیرانشهر از اسکان نزدیک به ۱۰۰ نفر مسافر و راننده در کولاک شب گذشته خبر داد.
وی افزود: در پی کولاک و بارش شدید برف شب گذشته، نزدیک به ۱۰۰ نفر از مسافران و رانندگان که در محور منتهی به مرز تمرچین دچار مشکل شده بودند، بهصورت اضطراری در پایانه مرزی تمرچین و تیرپارک وحدت اسکان داده شدند.
فرماندار پیرانشهر خاطرنشان کرد: با تشدید شرایط جوی و بهمنظور حفظ ایمنی مسافران، اقدامات لازم برای اسکان موقت، تأمین گرما و خدمات اولیه با هماهنگی دستگاههای مسئول انجام شد.