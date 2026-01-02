پخش زنده
استاد حوزه و دانشگاه گفت: کسانی مثل سردار سلیمانی کار را برای مسئولان سخت کردند. زیرا سخت است مثل او بودن؛ دقیق، بصیر و طراحیهای بزرگ برای یک امت انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در ویژه برنامه هیئت رهروان مکتب شهید سلیمانی که در گلزار شهدای کرمان برگزار شد، با اشاره محبتی که مردم نسبت به شهدا به ویژه حاج قاسم دارند، اظهار کرد: سردار سلیمانی این همه محبت را میبیند.
وی با مطرح کردن این سوال که شهید سلیمانی در مقابل محبت این مردم چه پاسخی میدهد؟ افزود: تصور میکنم یکی از مطالب اساسی که سردار در مقابل ما مطرح کند، بگوید خیلی از کارهایی که ما رزمندهها کردیم، در واقع ما انجام ندادیم. ما با خدا بستیم و خدا کار را پیش برد.
پناهیان در ادامه گفت: کسی که تقوا دارد، خدا برایش راهی برای خروج از مشکلات باز میکند و از جایی که حساب نمیکند برایش روزی میرساند.
وی بیان کرد: در جبهه دشمنان نیز کار دست آنها نیست. خدا مهلتی به آنها داده و کارهایی انجام میدهند و خداوند در یک لحظه میتواند نفسشان را بگیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: از مسئولان خواهش میکنم مثل این مردم به سردار سلیمانی عشق بورزند. نمیگویم کسی از مسئولان او را دوست ندارد. ولی باید به او تاسی کنند. سردار از هیچ همه چیز ساخت و این ناشی از گزیههای شبانهروز او و خلوصی بود که بارها در گوشه و کنار به خدا نشان داد.
وی اظهار کرد: مسئولان باید تقوا داشته و جان کندن برای مردم را خالصانه نشان بدهند، خداوند نیز راه را باز میکند. در روایت است که مومنان خیالشان راحت باشد که خدا از راهی که فکرش را نمیکنند، گره میگشاید و البته باید تلاش خود را بکنند.
پناهیان با اشاره به اینکه مومنان میدانند کار دست خداست، افزود: حماقت دشمنان است که فکر میکنند کار دست آنهاست و خداوند این را نشان داستان مثل داستان نیل و فرعون، ابرهه و ... اکثر موارد هم نشان نمیدهد اما قانون همین است.
این سخنران مذهبی در ادامه سخنانش در جمع دوستداران سردار حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان گفت: بیش از ۴۰ سال است که ایران هر روز قویتر میشود و حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر قویتر شد و خدا میتوانست این نتایج را به ما ندهد.
وی اظهار کرد: کسانی مثل سردار سلیمانی کار را برای مسئولان سخت کردند. زیرا سخت است مثل او بودن؛ دقیق بودن، هوشمندی برای طراحیهای بزرگ برای یک امت و بصیرت بودن.
پناهیان با بیان اینکه دلهای شما را خدا به سردار سلیمانی متوجه کرده، افزود: او افتخار ایران برای تاریخ، منطقه، اسلام و حقانیتش ثابت شد.
این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: شهید سلیمانی خود را شاگرد کوچک مکتب امام حسین علیه السلام میدانست و نگذاشت ایران به اسیری برود در حالی که کسانی برای مرد و زن مقاومت در منطقه شاخ و شانه میکشیدند و البته بحث این است خدا نخواست و اراده کرد و اگر حاج قاسم الان بود بود، میگفت داعش را خدا نابود کرد.
وی بیان کرد: ۴۰ سال است ایران با همه محدودیتها قویتر میشود و آمریکا و دشمنان ما با همه امکانات، ضعیفتر میشوند و این کار خداست.
پناهیان تاکید کرد: باید نگاه عرفانی داشته باشیم. اینکه خدا کار را انجام میدهد و ما باید تلاشمان را انجام بدهیم.
وی با اشاره به خیل عظیم دوستداران شهید حاج قاسم سلیمانی در ایام سالگرد شهادت او و در طول سال که به گلزار شهدای کرمان میآیند، اظهار کرد: چقدر بودجه باید هزینه کرد که چنین جمعیتی در گلزار شهدای کرمان جمع شود؟ این اثر کار خداست.
این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه مسئولان کاری بکند که خدا مشکلات کشور را حل کند، افزود: کاش مدیران اینجا بودند. نمایندگان مجلس و همه مسئولان به دم سردار سلیمانی نیاز دارند و باید شبیه او شوند.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به جنایتهای داعش گفت: باید در گلزار شهدای کرمان یک نمایشگاه از جنایات داعش و استکبار برپا شود تا جوانان بدانند چرا اینقدر این سرداران را تکریم میکنیم.
پناهیان با تاکید بر اینکه دشمنتان را بشناسید، گفت: در زیارت عاشورا هم بیش از سلام، لعن دشمن است و باید اینگونه باشیم. بدانیم این شهدا ما را از کجا نجات دادند.
وی با اشاره به اینکه خداوند اراده کرده این ملت را پیروز کند وگرنه اثر برای اقدامات شهدای ما نمیگذاشت. خدا میداند خون شهدای جنگ ۱۲ روزه چه ثمری داشت و در آینده مشخص خواهد شد.
این سخنران مذهبی با بیان اینکه دوره آخرالزمان است زیرا غربت زود برطرف میشود، اظهار کرد: شهدا غریب نمیشوند و مردم به رشد رسیدهاند.
وی تصریح کرد: اخباری در راه است زیرا تساعدی در فهم و بصیرت پیش میرویم و مشکلات انشاءالله یکی یکی حل میشود.
پناهیان در ادامه با اشاره به کرامات شهید حاج قاسم سلیمانی در زمان حیاتش، به فرا رسیدن سالروز ولادت امیرالمومنین علیه السلام نیز اشاره کرد و گفت: سردار سلیمانی شاگرد مکتب امام علی علیه السلام است و شما مردمی که با سردار اینگونه عشقبازی میکنید در زمان حیات امیرالمومنین اگر بودید، چه میکردید؟